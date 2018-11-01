Заместитель генерального директора ЦНИИмаш, председатель аварийной комиссии по расследовнию падения ракеты "Союз-ФГ" Олег Скоробогатов назвал причину происшествия, случившегося с пилотируемой ракетой 11 октября.

Как объявил Скоробогатов, "пуск завершился аварией ракеты-носителя из-за нештатного отделения одного из боковых блоков (блок «Д»), ударившего носовой частью центральный блок (блок «А») в районе бака горючего, что привело к его разгерметизации и, как следствие, к потере стабилизации ракеты космического назначения". Он уточнил, что нештатная ситуация произошла на 118 секунде полета и подчеркнул, что датчик ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем (ТПК) "Союз МС-10" мог быть сломан только при сборке на космодроме Байконур.

Пресс-конференция сегодня состоялась в Центре управления полетами ЦНИИмаш. "Причина нештатного разделения – неоткрытие крышки сопла увода бака окислителя блока «Д» из-за деформации штока датчика контакта разделения (изгиб на 6˚45‘), допущенной при сборке «пакета» на космодроме Байконур. Причина аварии РН носит эксплуатационный характер и распространяется на задел собранных в «пакет» РН типа «Союз»", - сообщается на сайте Роскосмоса.

Система аварийного спасения ТПК "Союз МС-10" сработала в соответствии с заложенной логикой. Экипаж действовал в соответствии с требованиями бортовой инструкции и указаниями ЦУП.