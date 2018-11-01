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Хэллоуин в Латвии: кто во что горазд!
1 ноября 2018, 13:29 [«Аргументы Недели», Татьяна ТИМУКА, спецкор в Прибалтике ]
Ночь с 31 октября на 1 ноября, в Риге, прошел под девизом… хэллоуинский «забег». Свечи, горящие тыквы, карнавальные костюмы, кетчуп вместо крови…Все это можно было увидеть в канун Дня всех святых.
Немного истории
Хэллоуин – ночь перед Днем всех святых. Говорят, что Хэллоуину не менее двух тысяч лет. Истоки этот неоднозначный праздник берет из кельтской культуры. У кельтов существовали четко обозначенные «начала времен года». Их было четыре. Самайн знаменовал собой приход зимы и отмечался 31 октября.
В 7 веке Папа Бонифаций (Четвертый) утвердил 1 ноября Днем всех святых, желая отвлечь весь английский народ от языческих обычаев. Позже, 2 ноября, стало Днем всех душ – когда поминали умерших. Однако, языческие традиции сохранились в народе, и «победить» их до конца так и не удалось.
Хэллоуин в Риге
В последние годы праздник основательно возвратился в Европу. Прижился он и в Латвии. Вот только есть нюансы. Старшее поколение Латвии чаще всего настроено к Хэллоуину негативно. Рижские бабушки даже развешивают в квартирах чеснок! Они считают, что «нечисть» не сможет тогда посетить их жилище. Зато молодое поколение отрывается по полной программе: обливает себя краской, рисует маски на лице и ходит по квартирам в поисках угощений. Обычно, такой поиск плавно перетекает в требование… «угощение или пакость»! Конечно, не все рады таким приходом и просто не открывают двери. А им за это мстят: мажут дверную ручку кетчупом или разбивают об дверь яйцо.
А что же полиция города? Она «благословляет» этот «праздник». На странице государственной полиции в социальных сетях появилась праздничная заметка, наполненная черным юмором: «Хэллоуин – такой день, когда ты сможешь протащить труп через весь город и тебя не арестуют, а дадут конфет!»
Впрочем, стражи порядка напомнили, что за помощью (и в экстренных случаях) стоит обратиться к профессионалам. Благо, в этом году, ночь перед Днем всех святых прошла спокойно. И на этом… СПАСИБО!
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