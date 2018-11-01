ФСБ поймала в Крыму крымско-татарского ИГИЛовца?

Крымская контрразведка задержала 22-летнего жителя Кировского района Крыма, который воевал на Донбассе в одном из националистических батальонов.

На Украине он получил военную подготовку. Воевал в составе батальона «Аскер». Это крымско-татарское общественное формирование. Кроме того, ем вменяется участие в экономической блокаде Крыма.

С какой целью он вернулся на полуостров ФСБ не сообщает: следственные действия еще ведутся. Боевиком украинского нацбата крымчанин был с 2016 по 2018 год. Ему вменяется лишь часть вторая статьи 208 УК РФ «Участие в незаконном вооруженном формировании».

Батальон «Аскер» был создан Ленуром Ислямовым после «Крымской весны». По сведениям бывшего депутата Верховной Рады Алексея Журавко, эти боевики проходили подготовку в Турции. Целью тренировок стали теракты в том числе в Крыму. Кроме того, боевики крымско-татарского батальона могли воевать на стороне запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

«Как мне стало известно из правоохранительных органов, некоторые люди участвовали в Сирийском конфликте», — пояснил бывший парламентарий на своей страничке в соцсети: «Они обучались в Турции для проведения терактов на территории Украины, а также в Крыму. Источники из силовых ведомств утверждают, что эти люди имеют поддержку высоких чинов».

Алексей Журавко уже опубликовал список подразделения. Подходящего по указанному российской контрразведкой возрасту бойца в этом списке нет. Есть близкий по возрасту боевик с позывным Берия. Он родился 22 марта 1995 года. Впрочем, этот список может быть неполным.

Как бы то ни было Киевский районный суд Симферополя отправил крымчанина под стражу на два месяца.