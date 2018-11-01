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Жители 1200 городов и сел Южного Урала получат квитанции «МРСК Урала» за октябрь
1 ноября 2018, 12:37 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Квитанции за электричество получат жители 1200 населенных пунктов региона уже в ближайшие дни. Энергетики напомнили о том, как важно передавать показания и оплачивать счета вовремя.
Платить за электроэнергию стоит до 10 числа каждого месяца за истекший период. Заплатить можно на почте, в системе «Город», в Челиндбанке и Сбербанке, здесь же можно передать показания приборов учета.
Кроме того, показания принимают по телефону-автоответчику 8-800-1000-172 и на сайте «МРСК Урала».
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