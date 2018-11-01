Девушка, пострадавшая от коллег - полицейских в Уфе - дочь генерала
1 ноября 2018, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]
В правоохранительных органах республики Башкирия сообщили, что 23-летняя девушка - сотрудник полиции, дознаватель, которую в ночь с 29 на 30 октября изнасиловали коллеги на работе, является дочерью начальника силового подразделения МВД по Башкирии, - сообщает РИА Новости.
В совершении преступления подозреваются 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, 51-летний начальник этого же ОМВД и 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району. Ряд СМИ назвали имена подозреваемых.
Для проверки по этому делу в Уфу выехали сотрудники Управления собственной безопасности МВД России.
Официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк сообщила, что по решению руководства ГУСБ МВД России группа сотрудников Главка направлена в Уфу для проверки информации о совершении тяжкого преступления в отношении сотрудницы Отдела МВД России по Уфимскому району Республики Башкортостан.
"В ходе выезда будут установлены обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям руководящего состава территориальных органов внутренних дел на региональном и районном уровнях", - сообщила Волк и добавила: "Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности и уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам".
Пострадавшая девушка нуждается в психологической помощи.
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