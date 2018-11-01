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Гражданка России погибла на Пхукете в Таиланде
1 ноября 2018, 08:13 [ «Аргументы Недели» ]
Гражданка России погибла на Пхукете в Таиланде. Заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин рассказал, что известие о гибели россиянки на острове Пхукет поступило к российским дипломатам в среду, 31 октября.
Тело женщины было найдено в середине дня у апартаментов, в которых она проживала. Сотрудники российской дипмиссии связались с родными погибшей женщины. Как пишут тайские СМИ, по версии правоохранительных органов, женщина из России погибла от травм, полученных при падении. Согласно обнаруженному паспорту гражданки России, ей было 48 лет.
Местная полиция в начала расследование инцидента с россиянкой, - сообщает РИА Новости.
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