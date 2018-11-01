Разин предупредил, что штрафовать за борщевик в Подмосковье начнут с 1 ноября

Власти Московской области в конце лета приняли закон об обязательной борьбе с борщевиком - ядовитым растением. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин предупредил, что тех граждан и юридические лица, кто не будут уничтожать борщевик, начнут штрафовать уже с сегодняшнего дня - 1 ноября.

Гражданам, у которых опасный для здоровья человека сорняк растёт на участках, грозят штрафы в размере от двух до пяти тысяч рублей. Должностных лиц оштрафуют на сумму до 50 тысяч. Компаниям положены штрафы до миллиона рублей.

Московская областная дума постановила, что граждане обязаны удалять борщевик до его бутонизации и начала цветения. В Подмосковье общая площадь поражения борщевиком превышает 30 тысяч гектаров.

Чиновники предлагают уничтожать сорняк такими способами: скашиванием и выкапыванием или химической обработкой.

Растение борщевик при контакте с ним может привести к ожогам и даже летальному исходу. Как уточнил глава подмосковного минсельхоза Андрей Разин, рассматривать дела тех, кому грозят штрафы, будут административные комиссии.