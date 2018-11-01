В Москве мужчина с ножом напал на чиновника префектуры СЗАО

В Москве совершено нападение на главу аппарата префектуры административного округа (СЗАО) Алексея Микерова. Чиновник с ножевыми ранениями госпитализирован. 50-летний Микеров находится в реанимации.

Появилось видео нападения на московского чиновника около подъезда его дома. Кадры с камер видеонаблюдения опубликовал телеграм-канал Mash. Судя по видео, неизвестный злоумышленник, надвинув на лицо в капюшон, подбежал к Микерову, ударил его несколько раз ножом в спину и скрылся.

По описанию очевидцев, на Микерова напал молодой человек в темной куртке. У Микерова два ранения. Нападавшего ищут правоохранительные органы.

Алексей Микеров с 2013 по 2015 годы был руководителем аппарата управы района "Печатники" Москвы. С 2015 года — руководитель аппарата префектуры СЗАО.