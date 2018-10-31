Ложь должна наказываться

31 октября в Москве начал работу Всемирный конгресс российских соотечественников. В нём приняли участие представители российских диаспор около 100 стран. Одной из тем концепции конгресса был вопрос борьбы с русофобией и антироссийскими настроениями. Поэтому прошу настоящую статью считать моим вкладом в решение этого вопроса.

На российских телеканалах появилось множество политических телешоу. Это интересные и востребованные программы. Очень привлекательно то, что в них принимают участие иностранные политологи и журналисты. Интересным бывает услышать их взгляд на обсуждаемую проблему. А когда мы слышим от них зачастую предвзятые суждения и даже откровенную ложь, то наши телезрители легко это отфильтровывают. Но когда это делают российские участники дебатов, это становится просто антироссийской пропагандой.

Например, это некий Григорий Амнуэль. Его буквально перекашивает, когда говорят что-нибудь положительное из советского периода нашей страны. Поскольку он не любит, когда его называют по фамилии, я присвоил ему псевдоним - Гриша Ассенизатор. Потому что он старательно изыскивает и собирает всё дерьмо, какое только могло быть в те годы. У него есть и сподвижники. Это, например, Леонид Гозман, Игорь Чубайс, Дмитрий Некрасов. Поначалу я удивлялся, зачем таких приглашают на теледебаты. Ведь как только они открывают свои рты, сразу ожидается что-нибудь такое, с запахом сероводорода. Но потом понял, что всё правильно. Чего ж тут стесняться, ведь дерьмо - это естественный продукт деятельности живого организма, в том числе и социального. Просто напоминание о нём не должно умолять полезную деятельность всего организма.

Поэтому надо всё оценивать в сравнениях. Например, когда наши ассенизаторы кричат об ужасах расстрела царской семьи в подвале Ипатьевского дома, то разумный человек, конечно, должен сравнить это с аналогичными действиями французских революционеров. И вспомнить, что там не потихоньку в подвале, а под улюлюканье толпы гильотина буквально шинковала головы королевских сторонников, а затем и самих революционеров. При этом их головы насаживали на пики и радостно бегали с ними по Парижу. Всего было обезглавлено таким способом 18613 человек.

Сейчас вспомнили о другой трагедии. Прошло 50 лет после подавления «Пражской весны». Это была, конечно, мрачная страница в жизни СССР. Но другого способа наведения конституционного порядка в Чехословакии, видимо, не было. Примером тому может служить опыт Януковича. Он поддался на уговоры либералов Запада не применять силу для наведения порядка на Майдане, и Майдан перерос в фашистский переворот. При этом также не надо забывать и о том, что примерно в то же время, когда наши танки входили в Прагу, чтобы погасить антиконституционные беспорядки, хвалёные солдаты самой демократической и человеколюбивой страны - США просто уничтожали мирных жителей во Вьетнаме. Всемирную огласку получила резня в деревне Сонгми.

А недавно очень авторитетный политик, бывший глава одной из спецслужб Израиля Яков Кедми поведал миру, что Сонгми - это не единственный объект зверского поведения американцев того периода. Он рассказал о соседней деревне, в которой оказался израильский журналист. Яков Кедми еврей, люто ненавидящий фашистов, но о том, что творили американцы в этой деревне с женщинами и грудными детьми, сказал, что даже фашисты не позволяли себе таких зверств. На реплику, присутствующего при этом американца Ариэля Коэна, что это были подонки, а не сам американский народ, Кедми открыл не менее отвратительную правду. Оказалось, что на третий день после судебного осуждения командира роты, которая уничтожила там около 500 мирных вьетнамцев, он был помилован президентом США. И президент объяснил это тем, что он ежедневно получал по 25 тысяч писем от американцев с требованием амнистировать убийцу. Этот факт подтверждает, что нравы англосаксов совсем не изменились со времён уничтожения ими американских индейцев, аборигенов в других колониях и атомных бомбардировок мирных городов.

Вот вам, господа ассенизаторы, сплошное дерьмо без видимых признаков другой деятельности организма, любимого Вами общества США. Ещё прошу учесть, что все Ассенизаторы русофобского мира не могут не то, что отыскать, но даже сфабриковать чего-либо подобного о русском солдате за весь период его многовековых ратных подвигов.

А ещё Яков Кедми своим существованием развеял ещё один миф о том, что евреям вообще невозможно было иммигрировать из СССР. Оказалось, он сам в 1969 году это сделал и не в угнанном самолёте или в водолазном костюме, а вполне легально. Просто он искренне захотел посвятить себя своей исторической Родине и у него не было "рыльца в пушку". А уже через год, также легально к нему переехала из Москвы вся его семья. Я же ожидал разрешение властей Канады на переезд в Канаду на иждивение своей дочери в течение 5 лет.

Удивительное дело, но в некоторую их ложь мы верим до сих пор. Многие верят в их демократию. Но давайте хоть на секунду задумаемся. Откуда может взяться народовластие (демократия) в капиталистической стране, где всё фактически принадлежит кучке буржуев. Где всё решают только деньги. Обман простого народа осуществляется постоянно и в огромных масштабах. Так канадцы считают, что они выбирают своего премьер-министра на очень демократических принципах. Но практически никто из них не вспоминает, что результат их выбора должен утвердить (или не утвердить) генерал-губернатор Английской королевы. Они называют свой «демократический» строй конституционной монархией. Наглая ложь, поскольку ни в Канаде, ни в Великобритании даже не существует документ с названием «Конституция». А вот монархия в лице королевы имеется. И она является главой нескольких государств с постановочной демократией, в том числе Канады. Всего ей подвластны 16 государств. Поэтому, если Вы услышите, что, например, 20 государств поддержали мнение Терезы Мэй против России, то имейте в виду, что 16 из них просто не имеют права на иное мнение.

Но ассенизаторам бывает недостаточно того негатива, который был на самом деле. И они начинают просто нагло врать. Конечно, ведущий программы их пытается остановить и говорит, что это ложь. Но телезрители ведь слушают обоих. И не каждый сможет разобраться, кто говорит правду. Тем более, что эти телепередачи смотрят многие зарубежные зрители. И для них такая ложь может считаться российским подтверждением той клеветы, которую они уже слышали из своих СМИ. Как понять, кто в этой ситуации прав? Кто их рассудит? В самом вопросе и ответ: рассудить может только суд. Но почему-то в России не любят судиться. А зря. Даже на международном уровне по многим спорным вопросам и даже на лживые обвинения России, думаю, надо обращаться в международные суды и в суды иностранных государств. Иски можно подавать даже от отдельных граждан. Но они, конечно, должны иметь поддержку на уровне посольств нашей страны. Конечно, такой иск в чужой стране трудно выиграть, его могут даже не принять к рассмотрению. Но самое главное, чтобы информация о таком иске появлялась в их СМИ. Это будет способствовать прозрению простого народа.

Например, на желание прибалтийских стран взыскать с России компенсацию за их оккупацию, надо ответить требованием к Японии, Германии, Великобритании и США за организацию и финансирование всех трёх революций в России. Этот факт полностью доказывается документально. А оккупация прибалтов - вымысел русофобов. Они так увлеклись этой темой, что даже создали музеи оккупации. Но при этом, почему-то не догадались до создания музеев сопротивления. Потому что, на самом деле, не было ни того, ни другого. А если на международном уровне нет судов, которые рассматривают иски такого порядка, то России надо инициировать в ООН создание международного суда исторической правды. Уж слишком много лжи рождается последнее время. И она стала активно воздействовать на ситуацию в мире. Ложь стала опасным оружием массового воздействия на умы народов. Поэтому именно ООН должна принять меры по нейтрализации этого зла.

А сейчас, как видим, наглая ложь в адрес России запросто рождается даже в студии государственного телевидения, распространяется на весь мир и остаётся совершенно безнаказанной и не опровергнутой. Считаю, что по каждому факту такой лжи должно состояться судебное решение. Я не призываю за это сразу вручать лгунам кирку и отправлять на Колыму добывать для Родины золото, но обязать их покаяться и извиниться на ближайших теледебатах они обязаны.

Пусть, например, доказывают суду, что была аннексия Крыма. Пусть доказывают, как крымчане сопротивлялись возвращению Крыма в с состав России. И почему двадцатитысячная группировка Украинской армии в Крыму не смогла им помочь остаться в составе Украины. (Аннексия - это насильственное присоединение). Или, что на Донбассе против Украины воюет армия России. Наличие добровольцев из России никто не отрицает. И все они имеют военную специальность, поскольку у нас все мужчины служили срочную службу в армии, и там обучились военному делу. Но доброволец и солдат - это совершенно разные люди. Доброволец никому ничем не обязан. Он приехал и воюет по велению собственной совести и убеждённости. Это личное право каждого человека. А солдат обязан выполнять любой приказ, даже если он связан с риском для жизни. Поэтому, если бы на Донбасс были посланы солдаты российской армии, то война давно бы закончилась, как это было с грузинской авантюрой в Южной Осетии.

Решения судов позволят поставить жирную точку в таких слухах и в таком вранье. А почему это не делается? Я не нашёл в нашем уголовном кодексе статей, по которым можно было бы привлечь к ответственности кого-либо за клевету на Россию. Тогда что ж говорить о зарубежных клеветниках. Считаю, что отсутствие судебных разбирательств по таким вопросам - это один из флангов, на котором мы явно проигрываем в информационной войне. Значит надо просто внести соответствующие изменения в уголовный кодекс. И пусть наши либералы выпрыгивают из штанов, крича о свободе слова. В мире полно аналогичных законов. Тем более, что в данном случае речь идёт не о слове, а о заведомой лжи. А если без клеветы, то пусть ассенизаторы делают своё дело и очищают российские нужники. Это полезно для общества. Но если их интересуют и объёмы, то надо обратить своё внимание на США и их подельников. Посмотреть, что те натворили в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии и Украине. Это, конечно, на радость ассенизаторам, полная автофекалия.

На телешоу также полезно слышать мнения противников России, которые зачастую звучат из их уст. Но когда господин Гозман говорит «Моя страна», мне вспоминается один фильм. В нём наш разведчик в образе немецкого офицера, на вечеринке поддерживает тост «За победу!», но с небольшим добавлением «За нашу победу!». Поэтому хочется, чтобы Гозман выражался конкретнее потому, что, исходя из его речей, я сомневаюсь, что, говоря «Моя страна», он может иметь в виду Россию. Видимо, он тоже смотрел этот фильм.

Предлагаю ведущим политических телешоу для поддержания должного порядка в студии обзавестись жёлтой и красной карточкой, чтобы утихомиривать, теряющих самообладание, крикунов. Даже на футбольном поле это срабатывает. А тем, кто нагло врёт и клевещет на Россию, предлагаю вручать пробку. Большую из-под шампанского, с юбкой. Чтобы до принятия решения суда было чем заткнуть их вонючий фонтан лжи.