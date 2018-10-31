«Крымавтодор» предлагает использовать рассол для обработки дорог зимой

«Крымавтодор» предлагает использовать рассолы для обработки дорог в зимний период. В качестве эксперимента, начать хотят с Алушты и Симферополя, пишут «Аргументы недели-Крым».

Директор госпредприятия Дмитрий КРИВЕНКО обратился с соответствующим предложением к министру транспорта Крыма Сергею КАРПОВУ.

«Хотелось бы заручиться вашей поддержкой инновации по внедрению рассолов, по обработке дорог в зимний период рассолами. Есть у нас противогололедные материалы – песко-соляная смесь, чистая смоченная соль и уже разбавленная соль в виде рассола. Может быть, попробовать перенять европейский опыт и задействовать станции по приготовлению этих рассолов и обработки в Алуштинском округе и Симферопольском районе», – сказал он.

Министр выразил поддержку, однако отметил, что нужно «просчитать экономику вопроса», чтобы рассолов хватило на всю зиму.

В ответ Кривенко заверил, что технико-экономическое обоснование уже разработано и будет передано в министерство для оценки.