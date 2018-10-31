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Кремль не станет проводить политические мероприятия в День народного единства
31 октября 2018, 22:49 [ «Аргументы Недели» ]
Администрация президента России отказалась от организации массовых политических мероприятий в Москве в День народного единства, рассказали журналистам близкие к Кремлю источники.
Об этом сегодня сообщает РБК. В Общественной палате изданию подтвердили, что ни шествие, ни митинг-концерт к проведению в воскресенье, 4 ноября, не запланированы.
Напомним, ставшее традиционным проведение массовых политических мероприятий в честь Дня народного единства началось в 2014 году после присоединения Крыма к России.
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