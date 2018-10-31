Кремль не станет проводить политические мероприятия в День народного единства‍

Администрация президента России отказалась от организации массовых политических мероприятий в Москве в День народного единства, рассказали журналистам близкие к Кремлю источники.

Об этом сегодня сообщает РБК. В Общественной палате изданию подтвердили, что ни шествие, ни митинг-концерт к проведению в воскресенье, 4 ноября, не запланированы.

Напомним, ставшее традиционным проведение массовых политических мероприятий в честь Дня народного единства началось в 2014 году после присоединения Крыма к России.