Около трети россиян могут остаться без телевидения уже с 1 января

Порядка 30% телевизоров в российском государстве (около 34 миллионов) не способны принять цифровой сигнал в случае отключения аналогового. Данные получены в результате исследования для РТРС.

С первого января будущего года государство намерено прекратить субсидирование распространения аналогового вещания ТВ за пределами населенных пунктов с населением более 100 тысяч человек.

В преддверии грядущего отказа Минпромторгу были предоставлены экспертные оценки, сообщает РБК. Ввиду того, что россияне смогут остаться с "черными ящиками" телевизоров, сроки могут быть перенесены.