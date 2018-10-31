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Суд рассмотрит иск Россельхознадзора по якобы выявленным нарушениям в «Петелинке
31 октября 2018, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]
Арбитражный суд Москвы завтра, 1 ноября, рассмотрит иск Россельхознадзора к «Петелинской птицефабрике», входящей в группу «Черкизово». В начале октября 2018 года ведомство заявило о выявлении сальмонеллы в продукции фабрики и потребовало оштрафовать производителя или остановить работу предприятия.
В группе «Черкизово» ситуацию с претензиями Россельхознадзора сразу назвали «странной». Отбор продукции производился в отдельных магазинах, а не на предприятии. Следовательно, велика вероятность попадания бактерий в мясо при неправильной транспортировке или хранении, отмечал представитель компании. При этом сама Петелинская птицефабрика неоднократно проверялось надзорными органами и не получала никаких нареканий - сам Россельхознадзор в течение трех летних месяцев 2018 года проверял фабрику. Ни он, ни Роспотребнадзор по итогам сентябрьской проверки не нашли ни одного нарушения.
Требования Россельхознадзора остановить или оштрафовать предприятие вызвали недоумение и со стороны экспертного сообщества. Как отмечали участники рынка, методы отбора проб продукции и сама методология исследования вызывают большие сомнения. Ситуация с «Петелинкой» «бьет» по всем производителям мяса птицы, поскольку может повториться с любым производителем, говорил президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. В споре с Россельхознадзором «Петелинку» также поддержали депутаты Госдумы Геннадий Онищенко и Алексей Балыбердин, президент Мясного союза России Мушег Мамиконян, генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.
Большинство экспертов считали маловероятным сценарий остановки птицефабрики из-за выявления сальмонеллы в продукции «на полке». Позже аналогичное мнение озвучил и руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его мнению, вопрос с продукцией Петелинской птицефабрики будет урегулирован «в рабочем порядке». Скорее всего, суд примет альтернативное решение и оштрафует производителя, полагал глава ведомства. Он также признавал, что группа «Черкизово» серьезно относится к безопасности своей продукции.
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