Межгосударственному информационному пулу исполнилось 10 лет

31 октября Межгосударственному информационному пулу, объединяющему семь стран и десять телерадиокомпаний, исполняется десять лет. Своеобразный торрент-трекер для телевизионщиков позволяет быстро и бесплатно обмениваться профессиональной «картинкой» в медийном пространстве СНГ. С круглой датой журналистов поздравил исполнительный секретарь СНГ.

Председатель исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев поздравил журналистов МИП с 10-летием медийного проекта. В письме, направленном координаторам МИП из телерадиокомпании «Мир», Лебедев отметил, что участники пула успешно решают задачу формирования общего информационного пространства СНГ. «С момента своего образования Межгосударственный информационный пул показал себя как солидный и эффективный инструмент укрепления интеграции. Выражаю уверенность, что пул будет и далее успешно развиваться», – отметил исполнительный секретарь СНГ.

Он добавил, что благодаря работе МИП в 2018 году среди других тем получил широкое освещение Год культуры в СНГ. Телезрители смогли увидеть фестиваль «Январские музыкальные вечера» в Бресте, международный праздник Навруз в Астане, Бишкеке и Душанбе, а также узнали о возвращении из-за рубежа в Ереван уникальной картины Мартироса Сарьяна «Цветы».

Соглашение о создании Межгосударственного информационного пула было подписано 31 октября 2008 года во время заседания Совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций государств-участников СНГ. Инициаторы создания медийного проекта – МТРК «Мир» и ВГТРК – поставили своей целью сформировать общее информационное пространство на территории СНГ. Сегодня МИП объединяет семь стран и десять государственных и общественных телерадиокомпаний. Координирует работу проекта и предоставляет спутниковые емкости и оборудование телерадиокомпания «Мир». Об этом сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv.