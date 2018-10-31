Поезд на полной скорости сбил мужчину в Долгопрудном

Экспресс-поезд насмерть сбил мужчину в Долгопрудном. Человека после удара сразу отбросило на платформу.

«Я в этот момент стоял на платформе, мужчину сбили прямо перед моими глазами. Он залезал на платформу, и в этот момент ехал экспресс с огромной скоростью. От столкновения мужчина отлетел на платформу», – рассказал горожанин.

Мужчина умер до приезда «скорой помощи», пишет сайт Подмосковье сегодня.