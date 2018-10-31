Жительницу Коломны задержали за распространение запрещающих веществ

Жительницу Коломны в возрасте тридцати одного года задержали за распространение наркотиков в ночном клубе, как передает пресс-служба подмосковного отделения МВД России.

На женщину завели уголовное дело, ей грозит до пятнадцати лет тюрьмы, пишет сайт Подмосковье сегодня.

Также правоохранители задержали четверых человек в состоянии наркотического опьянения и завели административные протоколы.