Космонавт-испытатель рассказал о неизбежности родов на орбите

Первые роды в космосе учёные хотят провести в 2024 году. Поиск женщин-добровольцев проведёт голландская компания SpaceLife Origin. Об этом сообщает Globe Newswire.

Герой РФ, космонавт-испытатель, бывший испытатель Московского института медико-биологических проблем РАН Сергей Нефёдов посчитал такой эксперимент неизбежным, пишет НСН.

«Когда-то людям придётся покидать Землю, осталось-то немножко: 4 миллиарда лет. Земля прекратит существование, а мы с вами раньше – через несколько сотен миллионов лет. Тогда мы будем стоять перед вопросом, сможем ли сохранить генотип в космосе. Поэтому, я думаю, и этот шаг будет преодолён, как бы он этично или неэтично ни звучал. Если человечество не будет воевать, это неизбежные шаги. Это один из вопросов выживаемости и освоения космоса», - заключил эксперт.