В Перми умер всемирно известный кот-мем Nonono-cat

Прославившее его видео собрало 12 миллионов просмотров. Встревоженный кот издает громкие звуки, в которых явственно слышится многочисленное английское «нет»: no-no-no-no!

Ролик быстро стал популярным. О нем даже рассказало японское телевидение. А интернет-юмористы начали использовать исходное видео для создания видеомемов.

Как сообщило пермское издание 59.ru, не так давно, теперь уже всемирно известный кот, умер. Он не дожил два месяца до своего шестнадцатилетия. В последнее время болел, у него начали отказывать почки и печень. Ветеринары диагностировали у животного интоксикацию крови. Чтобы кот не мучился, хозяева решили его усыпить.

По словам хозяина, прославившее его питомца видео было снято, когда к ним в гости пришел друг со своей четырехлетней дочкой. Насмешившее интернет поведение было реакцией на девочку.