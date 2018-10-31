Аварийная комиссия огласила причину крушения «Союза-ФГ»‍

Авария ракеты «Союз-ФГ», произошедшая 11 октября вскоре после старта с космодрома Байконур, случилась из-за неисправности датчика разделения первой и второй ступеней носителя, сообщили в Роскосмосе.

«Аварийная комиссия закончила работу пару дней назад. Авария произошла из-за нештатного разделения первой и второй ступеней. Одна из «боковушек» при разделении не отвелась на нужное расстояние. Она ударила по баку горючего второй ступени. Это привело к разрыву бака и разрушению второй ступени. Причиной стало нештатное срабатывание датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней», - объяснил выводы аварийной комиссии исполнительный директор по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

В настоящее время проводится серия мероприятий для обеспечения безопасности дальнейших полетов. На 16 ноября запланирован старт грузового корабля «Прогресс МС-10» к МКС, сообщает ТАСС.