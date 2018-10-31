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В Копейске был открыт новый памятник

31 октября 2018, 11:57 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Копейске был открыт новый памятник

Чуть менее ста лет назад, в 30-е годы прошлого века, Копейск наряду с другими территориями являлся местом для ссылки репрессированных, по тем или иным причинам не угодившим вождю. Потомки около десятков тысяч человек за несколько лет собрали средства и установили стелу жертвам политических репрессий.

Памятник открыли почетный гражданин Копейска Ярослав Чабан и журналист-ветеран, автор книги о судьбе российских немцев «Без срока давности» Игорь Винк, на мероприятие пригласили депутата Госдумы Анатолия Литовченко. Он подчеркнул, что очень важно знать и помнить тот период жизни нашего народа.

- В годы «большого террора» наш регион принял около полумиллиона политзаключенных, из которых 50 тысяч оказались в Копейске, Коркино и Еманжелинске, - отметил парламентарий. – Только представьте, что из 30 тысяч человек, которые трудились на копейских угольных предприятиях, более 20 тысяч считались «врагами народа». Репрессии не пощадили ни талант, ни заслуги перед страной, ни искреннюю преданность ей, каждому могли быть предъявлены обвинения.

Копейчане поблагодарили инициаторов установки памятника, на который нанесли строки поэмы Анны Ахматовой «Реквием»: «Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список и негде узнать».

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