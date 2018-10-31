Со счета Улюкаева временно сняли арест

Со счета экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева был снят арест. Это было сделано по просьбе судебного пристава для уплаты оставшейся части штрафа в размере 124,9 млн рублей.

Отметим, что за получение взятки бывший чиновник должен был выплатить 130,4 млн рублей, но часть суммы уже поступила в бюджет государства. Теперь Алексей Улюкаев должен уплатить остаток, передает РИА "Новости".

Отмечается, что сначала защита экс-главы МЭР настаивала на снятии ареста со счета, однако судья отклонил данное ходатайство. Впоследствии возникли проблемы бюрократического характера с банком, вследствие чего суду пришлось согласиться на этот шаг.