Полтинник сотню бережёт

Вековой юбилей – для человека это редкий срок, а для исторической организации – обычное явление. 50 лет – для человека обычный юбилей, а для организации – невероятное превращение. Комсомолу стукнуло сто лет и он, как говорит нынешняя молодежь, уже не торт.

Ветераны - комсомольцы накануне столетия празднования ВЛКСМ вскрыли капсулу с посланием потомкам, которую они замуровали в 1968 году в стене своей школы №20. Среди старшеклассников «двадцатки» в конце шестидесятых годов прошлого века провели конкурс сочинений. Лучшие послания, адресованные будущей молодёжи, объединили в коллективное письмо. Как и планировалось, через 50 лет молодое поколение школы прочитало заветы старших. Комсомольцы, живущие во время развернутого строительства коммунизма, не могли и представить, что молодежь 2018-го будет обитать настолько в другой стране, что сможет понять их послание только с историческими комментариями.

«Вы не должны жалеть о том, что родились позже. Вы будете продолжать освоение космоса. У нас будет много трудовых побед. И пусть всегда и всюду вам светит негасимый огонь лампочки Ильича. И вы должны зажечь её еще ярче!

Будьте готовы и вы встать на защиту будущего поколения. И если вдруг на нашу родную землю обрушится война, вы не позвольте Знамени Победы упасть. А докажите всем врагам, что Советский Союз, наша страна, стоял и будет стоять прочно на Земле.

Мы вам завещаем высоко держать знамя Ленина, свято чтить память тех, кто не дожил до этих светлых времен. И мы желаем будущему поколению комсомольцев, молодежи 20-х годов 21 века, не уронить славу и честь отцов наших, и дедов. Если в сердце твоем молодом комсомольский горит огонек, вместе с нами иди! Ждет тебя впереди радость трудовых дорог!» - так закончили послание комсомольцы, праздновавшие 50-летие своей организации в 1968-м. Кто же тогда мог себе представить, что в 2018-м в их школе не будет ни одного молодого ленинца.

Впрочем, редкие современные комсомольцы не стали нарушать традицию и вместе с коммунистами из Сталинградского обкома КПРФ закопали капсулу со своим посланием. Доказали, что они – не только символы. Торжественный знак появился в Комсомольском саду Волгограда в это воскресенье. Табличка гласит, что прочесть письмо надо в 2068 году, когда советский комсомол должен праздновать своё 150-летие. Без оглядки на страну и без поправки на время.