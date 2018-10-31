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500 раз отмерь, иначе имя дадут и полетели!
31 октября 2018, 11:39 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
На сайте «великиеимена.рф» закончен приём предложений, чьим именем можно назвать аэропорты 45 городов, в том числе и аэропорт Волгограда. По условиям конкурса, имя могло появиться в листе, если его предложат как минимум 500 человек.
Примерно раз в два-три года в Волгограде инициируется переименование мирного названия города в Сталинград. С каждым годом эта идея оказывается живее всех живых. Поэтому среди популярных предложений для названия аэропорта, звучащих от от общественности, стали вариации «Сталинград», «имени Сталина», «имени Героев Сталинграда». Однако критерии конкурса допускали, что в качестве имен-претендентов для присвоения аэропортам должны быть предложены имена выдающихся соотечественников, внесших значимый вклад в развитие и становление России, в том числе получивших мировое признание. Их деятельность могла быть связана с литературными, музыкальными, художественными и другими культурными достижениями, научными и географическими открытиями, военными победами, общественными преобразованиями, промышленным и экономическим развитием.
Свои предложения высказали и сторонники менее сурового и более спокойного имени соотечественника – композитора Пахмутовой, поэта Агашиной, художника Машкова.
Самоотводы взяли Камиль Ларин и Елена Исинбаева. Общественная инициатива предлагала и их варианты. Но актёр и спортсменка посчитали, что ещё не имеют права претендовать на такие высоты.
Сейчас на сайте список состоит из восьми вариантов: Маргарита Агашина, Георгий Жуков, Алексей Маресьев, Илья Машков, Константин Недорубов, Яков Павлов, Александра Пахмутова, Василий Чуйков.
В ходе следующего этапа определятся три названия, из которых с 8 по 30 ноября выберут победителя. Его имя станет известно 5 декабря.
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