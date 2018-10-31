Волгоград

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Десять признаков грозящего смертью «тихого инсульта» назвали специалисты
2

Военный эксперт раскрыл детали возможного сценария блицкрига ВСУ в Донбассе
3

Севастопольских казаков обвинили в трусости
4

Киевский полковник объяснил необходимость срочного наступления ВСУ на Донбасс
5

Кандидат в президенты Украины огласил четыре условия завершения войны в Донбассе

//Общество 13+

500 раз отмерь, иначе имя дадут и полетели!

31 октября 2018, 11:39 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

500 раз отмерь, иначе имя дадут и полетели!

На сайте «великиеимена.рф» закончен приём предложений, чьим именем можно назвать аэропорты 45 городов, в том числе и аэропорт Волгограда. По условиям конкурса, имя могло появиться в листе, если его предложат как минимум 500 человек.

Примерно раз в два-три года в Волгограде инициируется переименование мирного названия города в Сталинград. С каждым годом эта идея оказывается живее всех живых. Поэтому среди популярных предложений для названия аэропорта, звучащих от от общественности, стали вариации «Сталинград», «имени Сталина», «имени Героев Сталинграда». Однако критерии конкурса допускали, что в качестве имен-претендентов для присвоения аэропортам должны быть предложены имена выдающихся соотечественников, внесших значимый вклад в развитие и становление России, в том числе получивших мировое признание. Их деятельность могла быть связана с литературными, музыкальными, художественными и другими культурными достижениями, научными и географическими открытиями, военными победами, общественными преобразованиями, промышленным и экономическим развитием.

Свои предложения высказали и сторонники менее сурового и более спокойного имени соотечественника – композитора Пахмутовой, поэта Агашиной, художника Машкова.

Самоотводы взяли Камиль Ларин и Елена Исинбаева. Общественная инициатива предлагала и их варианты. Но актёр и спортсменка посчитали, что ещё не имеют права претендовать на такие высоты.

Сейчас на сайте список состоит из восьми вариантов: Маргарита Агашина, Георгий Жуков, Алексей Маресьев, Илья Машков, Константин Недорубов, Яков Павлов, Александра Пахмутова, Василий Чуйков.

В ходе следующего этапа определятся три названия, из которых с 8 по 30 ноября выберут победителя. Его имя станет известно 5 декабря.

 

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

СА

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

Полтинник сотню бережёт 11:43

Вековой юбилей – для человека это редкий срок, а для исторической организации – обычное явление. 50 лет – для человека обычный юбилей, а для организации – невероятное превращение. Комсомолу стукнуло сто лет и он, как говорит нынешняя молодежь, уже не торт. >>

Цифры недели 11:40

30,3% в общем объеме платных услуг населению занимают жилищно-коммунальные услуги. По данным Волгоградстата в январе-сентябре 2018 г. объем платных услуг населению региона сложился в сумме 102,1 млрд. рублей. >>
500 раз отмерь, иначе имя дадут и полетели!

500 раз отмерь, иначе имя дадут и полетели! 11:39

На сайте «великиеимена.рф» закончен приём предложений, чьим именем можно назвать аэропорты 45 городов, в том числе и аэропорт Волгограда. По условиям конкурса, имя могло появиться в листе, если его предложат как минимум 500 человек. >>
Едут грузы на восток

Едут грузы на восток 11:39

Транспортники отмечают перераспределение географии перевозок грузов. Изменился и статус Москвы в качестве отправного центра. >>
Бумажный дефицит

Бумажный дефицит 30.10 10:31

Поскольку Марк Твен сам был газетчиком, он, наверняка, не возражал бы против перекройки его фразы таким боком: слухи о смерти газет сильно преувеличены. Не оглядываясь на распространение интернета, бумага, так же как и театр против кино и телевизора, живет и находит своих поклонников. Беда в другом: захирела та лошадь, которая доставляет продукт читателям, да и мальчишки-курьеры уже не те. >>
Для болельщиков "Волгоград Арены" снова пустят дополнительные электрички

Для болельщиков "Волгоград Арены" снова пустят дополнительные электрички 26.10 14:56

Дополнительные «городские электрички» для проезда футбольных болельщиков назначаются в Волгограде 28 октября. >>

//Новости МирТесен



Татяна Гензе посмотрела детскую лабораторию и корпуса ВгАЗ

Татяна Гензе посмотрела детскую лабораторию и корпуса ВгАЗ 23.10 11:35

ВгАЗ посетила председатель общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе. Вместе с генеральным директором завода Юрием Моисеевым они осмотрели детскую лабораторию и производственные корпуса, а также обсудили социально-экономические вопросы развития предприятия >>
День автомобилиста в Волжском встретили "Автотрезвостью"

День автомобилиста в Волжском встретили "Автотрезвостью" 22.10 11:31

Филиал компании AB InBev Efes в г. Волжский совместно с ОГИБДД РФ в преддверии праздника «День автомобилиста» провели акцию «Автотрезвость», направленную на формирование культуры ответственного потребления алкоголя и информирование водителей транспортных средств о правилах дорожного движения. >>
Волгоградские школьники прошли «курс молодого металлурга»

Волгоградские школьники прошли «курс молодого металлурга» 19.10 14:11

На ВгАЗе побывали ученики девятых классов школы №27. Экскурсия на алюминиевом заводе прошла в рамках профориентационной программы. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

В Волгограде сохранение заменили модной реконструкцией 18.10 10:32

Практически за полдня в Волгограде вырубили целую аллею вязов, которые росли почти полвека. >>

Вы поедете на бал? 18.10 10:31

Оказывается, не все господа уехали в Париж. Кое-кто осел в Волгограде или заново может возродиться здесь – было бы желание. >>
Капитальное повышение

Капитальное повышение 18.10 10:31

Второй раз за историю своего существования повышается плата за капитальный ремонт. Постановление подписал глава администрации Волгоградской области Андрей Бочаров. Депутаты областной думы, в компетенции которых капремонт был ранее, передали право изменения губернатору. >>

//Новости Redtram

Вырастить традицию

Вырастить традицию 18.10 10:31

Интеллектуальная миграция не чужда и нашему городу. От нас не только уезжают, но и приезжают. Епископ Феоктист – человек для Волгограда новый. Но буквально за пару-тройку месяцев он сумел привлечь внимание, как рядовых прихожан, так и лидеров общественного мнения. >>
В волгоградской библиотеке презентовали программу долголетия

В волгоградской библиотеке презентовали программу долголетия 16.10 21:23

Правительство решило, что жить теперь мы должны дольше и отодвинуло пенсионный возраст. В областной библиотеке имени Горького собрались те, кто достиг определенного возрастного рубежа, но при этом не готов отказаться от радостей жизни. Участниками встречи стала Волгоградская региональная общественная организация по привлечению граждан к здоровому образу жизни «Измени себя». >>
Ветераны и работники ВгАЗа высадили более 200 саженцев деревьев и кустарников

Ветераны и работники ВгАЗа высадили более 200 саженцев деревьев и кустарников 16.10 21:20

На волгоградском алюминиевом заводе заложили парк к юбилею предприятия. Акция прошла в рамках экологического марафона компании РУСАЛ «Зеленая волна», организатором которой выступил Центр социальных программ. >>

//Новости ADWILE

Большая репутация складывается из небольших шагов 12.10 13:34

Новые услуги не обязательно изобретать или копировать у другой компании. Иногда достаточно лишь внимательно выслушать клиента и понять его потребности и запросы. >>
Уйти, не опуская глаз

Уйти, не опуская глаз 10.10 16:42

Пальцев одной руки будет многовато, чтобы перечислить оставшиеся волгоградские банки. Ещё одна финансовая организация с местной пропиской лишилась лицензии. У каждой из сторон конфликта этому своё объяснение и своя правда. >>

Ушёл-пришёл, вышел с вещами 10.10 16:41

Пока президент страны менял по регионам губернаторов, а нам не досталось, в Волгограде заменили парочку глав районов. Подвижки произошли и в руководстве нескольких комитетов городской администрации. >>
Дворец кому-то тот же дом

Дворец кому-то тот же дом 10.10 16:41

В сентябре профсоюзы Волгоградской области передали Дворец спорта в региональную собственность. Администрация области обещает его реконструировать и передать в пользование спортсменам. >>
Молодые железнодорожники сыграли в квиз и узнали о льготах

Молодые железнодорожники сыграли в квиз и узнали о льготах 04.10 12:42

В Волгоградском техникуме железнодорожного транспорта – филиале РГУПС состоялась акция «День компании в ВТЖТ». В ней приняли участие руководители и специалисты Приволжской железной дороги и 180 студентов 3-4 курсов. >>

В Волгограде ушли от Москвы и прибились к Саратову 03.10 15:25

Судьбоносные законы приняла Государственная дума 27 сентября. Кроме «оптимизации» пенсионного возраста депутаты проголосовали в третьем окончательном чтении за закон о переходе Волгоградской области на местное время. Проектам осталось только получить поддержку и подписаться у Президента России. Но это уже, скорее, дело техники. >>

//Новости партнеров

Гибель фермеров в Волгоградской области продолжается 03.10 15:09

Третий за две недели труп фермера обнаружили в Волгоградской области. Правоохранители, тем не менее, не связывают смерти мужчин с криминалом. >>

В Волгограде придумали, как предотвратить кражи люков 03.10 15:09

16 металлических канализационных люков исчезают с автомобильных дорог Волгограда каждую ночь. В месяц эта цифра приближается к пятистам. >>
Двести человек пригрозили выходом миллионов

Двести человек пригрозили выходом миллионов 26.09 16:04

Опасная тенденция: число недовольных видами правительства на пенсионное будущее россиян растет, а количество выходящих на митинг против реформы уменьшается. >>
Повторенье – мать ученья

Повторенье – мать ученья 26.09 16:03

Переезд – место повышенной опасности. Всем это хорошо известно, но как свидетельствует статистика – волгоградцам об этом нужно постоянно напоминать. Один из методов, которым пользуются специалисты Приволжской магистрали – профилактические беседы с водителями, раздача тематических памяток. >>

И пусть цветут цветы 26.09 15:58

Волгоград станет красивее на двести роз. Благодаря акции «Розовый марафон» от компании РУСАЛ новые саженцы самых прекрасных из цветов появились в Парке аттракционов Тракторозаводского района и на территории нескольких учебных заведений. >>
Производители за ответственность

Производители за ответственность 24.09 11:29

21 сентября 2018 в России отмечают Всемирный день ответственного потребления пива. Масштабная международная инициатива ежегодно объединяет ритейлеров, пивоваров и неравнодушных представителей общественности. >>

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры