В США во время торжественной речи президента включили гимн СССР

Половина американской аудитории тут же поднялась на ноги во время звучания гимна Советского Союза.

Это была явная шутка школы. Сначала заиграл предположительно гимн школы. Спустя несколько секунд он прервался с таким звуком, какой бывает, когда сбивают иголку с грампластинки. Внезапно раздались аккорды гимна Союза Советских Социалистических республик.

Сначала поднялся парень в синей клетчатой рубашке. Он прижал руку к сердцу. Потом к нему присоединился юноша в белой футболке. Спустя пару секунд на ноги поднялись еще несколько подростков, потом еще и еще. К концу гимна, стоя, приветствовала гимн Советского Союза уже добрая половина аудитории.

Это были выборы президента школы. В комментарии к видео сообщается, что это был плебисцит именно класса в одной из школ Соединенных Штатов Америки. Однако для класса в актовом зале находилось слишком много школьников.

Реакция аудитории уже стала мемом в социальных сетях. Пользователи начали большей частью юморить. Хотя некоторые попытались проанализировать происходящее. Виталий Таврический написал: «или это означает, что половина аудитории не знает какой у них гимн страны, или в какой стране живут».

На самом деле, это была явная шутка. Инициатор приветствия гимна СССР, тот самый парень в синей клетчатой рубашке, перед тем как подняться на ноги принял позу готовности к действиям. Тогда еще играл школьный гимн и, по идее, никто не знал, что произойдет дальше. А во время речи президента класса он подталкивал локтем своего соседа и о чем-то перешептывался. Когда зазвучал гимн, товарищ его о чем-то спросил, и тот радостно закивал головой. В этом угадывался диалог:

— Это то, о чем ты говорил?

— Да!

Ближе к финальным кадрам подросток в первых рядах участников этого американского школьного флеш-моба, который уже стоял на ногах, обратил внимание на сидящего сзади товарища, и подтолкнул его: мол, чего сидишь? Тот нехотя тоже поднялся.