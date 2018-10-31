Россияне назвали свои самые любимые праздники
31 октября 2018, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) спросил у россиян, какие праздники они отмечают чаще всего. Россияне назвали восемь самых любимых и популярных праздничных дат.
Рейтинг самых популярных в России праздников получился следующим: Новый год (96%), День Победы (95%), 8 Марта (88%), 23 Февраля (84%), Пасха (82%), Рождество Христово (77%), 1 Мая (63%), День России (54%).
Менее популярны в народе, но все-таки отмечаются День народного единства (42%), День святого Валентина (27%) и День космонавтики (26%). В аутсайдерах рейтинга оказались в основном иностранные праздники: практически не отмечаются в нашей стране День святого Патрика, китайский Новый год, Хэллоуин и Курбан-байрам.
«Российской культуре свойственен высокий уровень консерватизма относительно праздничных событий, принимаемых в национальном масштабе. Топовые позиции рейтинга уверенно делят между собой гражданские и религиозные православные даты», - прокомментировал результаты опроса руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.
Опрос проводился 28 октября методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 совершеннолетних граждан РФ. Погрешность не превышает 2,5%, сообщает РИА Новости.
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