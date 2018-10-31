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Латвия: российским пенсионерам придется страховать свое здоровье

31 октября 2018, 09:12 [«Аргументы Недели», Татьяна ТИМУКА, спецкор в Прибалтике ]

Латвия: российским пенсионерам придется страховать свое здоровье

Неожиданный и малоприятный сюрприз получили российские пенсионеры, проживающие в Латвии. Совсем скоро, в январе 2019 года они более не смогут рассчитывать на полный спектр медицинских услуг без страховки. Весь вопрос, как обычно, в финансах: российским пенсионерам, которые проживают в Латвии, придется покупать обязательную медицинскую страховку. А это 205 евро за этот и следующий годы.

Пенсионеры – одна из групп населения Латвии, которая должна быть автоматически застрахована государством. Но это касается только тех пенсионеров, которые получают латвийскую пенсию. Если пенсия начисляется другим государством, то тут возможны варианты.

Например, если пенсионеры из стран Евросоюза, то они имеют право получить полную «корзину» медицинских услуг. Почему? В силу вступает европейская директива о трансграничной медицине. Автоматически будут застрахованы украинские пенсионеры, проживающие в Латвии. Между Украиной и Латвией подписан договор о сотрудничестве в области социальной защиты еще в 1998 году.

А вот с Россией такого договора нет. А это значит, что российских пенсионеров ждут неприятные моменты. Заместитель директора Национальной службы здоровья Латвии Эдгарс Лабсвирс: «У граждан России, получающих российскую пенсию, имеющих постоянный вид на жительство в Латвии, нет автоматического права на полный спектр медицинских услуг. Чтобы получить полную «корзину» медицинских услуг они имеют право вносить добровольные страховые взносы».

Но тут есть один нюанс: коснется ли такое страхование российских пенсионеров всех возрастов. Дело в том, что существует различие между латвийскими и российскими пенсионерами. Россияне выходят на заслуженный отдых раньше латвийских граждан: женщины – в 55 лет, мужчины – в 60 лет. Предположительно, что обязательную страховку придется покупать не всем, а только тем, кто моложе 63-х лет (в Латвии это возрастной барьер выхода на пенсию - прим. ред.).

Но если пенсионер получает и российскую и латвийскую пенсию, то он будет застрахован, как обычный латвийский пенсионер. Льготами пользуются и социально зависимые пенсионеры (например, инвалиды). Им не придется оплачивать обязательное медицинское страхование.

Отдельной строкой идут российские военные пенсионеры, которые получают финансы из РФ. Между Латвией и Россией есть договор, который обеспечивает полный спектр медицинских услуг.

А что делать всем остальным российским пенсионерам, которые проживают в Латвии? Оплачивать самостоятельно свое лечение, или не болеть.

Что думают российские пенсионеры, которые проживают в Латвии?

Зинаида Тимофеевна, 72 года: «Я не знаю, что дальше делать? У меня уже был один инфаркт и мне требуется ежемесячная помощь медиков. А где я возьму больше 200 евро? У церкви должна стоять? Я одинокий пенсионер и помочь мне некому».

Виктор Волдемарович, 69 лет: «Придется платить. А что делать? Здоровье важнее. Что только не придумают, чтобы угробить пожилых людей. Я же на пенсию живу. Я не чиновником служил, а простым учителем. Помирать надо».

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