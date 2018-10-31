После первого снега в Москве потеплеет, обещают синоптики

В среду, 31 октября, в Москве будет облачная с прояснениями погода, прогнозируют синоптики. После первого снега и заморозков в столицу придет потепление, это случится ближе к выходным.

Сегодня днем в Москве будет от 0 до +2 градусов тепла. Погода будет держаться облачная с прояснениями, осадков сегодня не ожидается. Ветер будет дуть юго-восточный, 7-12 метров в секунду. В ночь на 1 ноября температура не изменится – также от 0 до +2 градусов.

В четверг, 1 ноября, в столице станет теплее, +6-8 градусов. Погода ожидается облачная с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь, есть вероятность возникновения гололедицы. Ветер сменится на южный и юго-западный, его скорость составит 5-10 метров в секунду, сообщает «КП».