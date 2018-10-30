Водолазы Тихоокеанского флота совершили рекордное погружение

Водолазы ТОФ впервые в истории ВМФ погрузились на глубину 416 метров, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский.

Экспедиционный спасательный отряд водолазов и водолазы научно-исследовательского института ВУНЦ ВМФ погрузились в Японское море с борта корабля «Иван Белоусов».

Вначале водолазы прошли спецподготовку в барокамерах на борту корабля, а потом при помощи особого водолазного комплекса погрузились на дно. Там был установлен флаг России.

Самочувствие подводников удовлетворительное. Сейчас они проходят процесс декомпрессии.