Путин дал обещание найти работу ушедшим в отставку губернаторам

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с ушедшими в отставку губернаторами. Президент пообещал, что страна применит их опыт и знания на других участках работы.

Как отметил глава государства, никто лучше руководителей субъектов не в курсе, насколько непроста деятельность на этом посту. Путин добавил, что при этом основной является не величина региона, а отношение человека к тому, насколько он хочет сделать жизнь людей лучше.