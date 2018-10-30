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Поддержать волонтеров на законодательном уровне
30 октября 2018, 20:42 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел встречу с депутатом Государственной Думы РФ Натальей Костенко.
Центральной темой беседы стало дальнейшее развитие волонтерского движения на Кубани. Как отметил Юрий Бурлачко, недавнее стихийное бедствие в ряде районов края в очередной раз показало, насколько востребована помощь добровольцев.
- У нас произошли трагические события в Сочи, Туапсе, Апшеронском районе. Ликвидировать последствия помогали тысячи волонтеров со всего края. Студенты, люди старшего возраста. Их помощь неоценима, – отметил спикер ЗСК.
Между тем, именно добровольцы старшего возраста, так называемые «серебряные» волонтеры, никак не учитываются в краевом законодательстве в отличие от федерального. Глава кубанского парламента поддержал предложение Натальи Костенко восполнить данный пробел.
- Год волонтера заканчивается, хотелось бы, чтобы этот вопрос был решен. Он обсуждался ранее с комитетом ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями, – рассказала Наталья Костенко.
Юрий Бурлачко выразил уверенность в том, что это предложение не вызовет возражений у депутатского корпуса.
Стороны также обсудили ряд актуальных тем, волнующих избирателей. Они касаются налогового законодательства, изменений в закон о курортах, планируемых на федеральном уровне, взимания платы за автономное отопление и другие.
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