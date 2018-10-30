Мутко: правительство работает над новым механизмом помощи дольщикам

Правительство России работает над новыми вариантами решения проблемы обманутых дольщиков, сообщил журналистам вице-премьер Виталий Мутко по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию. Обманутым дольщикам депутаты оказали помощь. Или медвежью услугу?

В июле следующего года застройщики перейдут на новые правила строительства с привлечением денежных средств россиян, отметил Мутко. Он добавил, что региональные власти бесплатно получают земельные участки для решения проблем дольщиков, это неэффективно используемые земли.

Вице-премьер напомнил, что с 1 июля идет банковское сопровождение строительства, "у застройщиков становится все меньше возможностей направлять деньги нецелевым способом на незавершенные объекты".