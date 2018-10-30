Путин: Попытки нечестной игры на выборах должны жестко пресекаться

Никто не имеет права вмешиваться в выборы. Все попытки повлиять на волеизъявление граждан России должны жестко пресекаться. Об этом заявил Владимир Путин на мероприятии, посвященном 25-летию избирательной системы страны.

"Незаконное вторжение в ход выборов, в общественно политическую жизнь, попытки нечистой игры на этом поле должны жестко пресекаться", - отметил глава российского государства. Путин отметил, что любые изменения системы голосования должны только укреплять ее прозрачность, открытость, честность. "Избирательная система может быть эффективна лишь тогда, когда ей доверяют люди, зная, что их голоса будет услышаны", - добавил Путин.