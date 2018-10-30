//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Константин Хабенский судится из-за квартиры
- Российская певица Зара выступила в столице Катара
- Надежда Бабкина радикально сменила образ и поразила поклонников
- Женственная Диана Арбенина в платье удивила своих поклонников
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Губернатору Севастополя досталось от экс-главы собственного телеканала
30 октября 2018, 17:58 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Бывшая руководитель севастопольского телеканала «ИКС» Татьяна Дружняева раскритиковала губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Едкие замечания были высказаны в книге, которую Татьяна Дружняева написала после того, как уволилась с должности.
В Севастополь она приехала из Москвы для формирования нового телевизионного канала правительства Севастополя. После выполнения задачи Татьяна уволилась и написала книгу, в которой рассказала о своих взаимоотношениях с губернатором Дмитрием Овсянниковым и его командой.
«Не удовлетворенный собственным рейтингом губернатор хочет найти причину в нас», — объяснила причину конфликтов телеканала с губернатором.
В настоящий момент Овсянников вошел в жесткую конфронтацию с местным истеблишментом. В городе градоначальник крайне непопулярен. Видевшая все изнутри Татьяна Дружняева выступила с публичной отповедью губернатору. Она предложила ему прекратить «карусель с постоянными криками на аппаратных совещаниях и угрозами всех снять и уволить, прекратить наконец-то эту войну с законодательным собранием».
Бывшая руководитель телеканала ИКС предложила Овсянникову «стать в городе хозяином, в самом лучшем смысле этого слова, а не грозным городовым, которого видят в кабинете и в лучшем случае на осмотре ремонта двора».
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//Общество
Аксенов: Украина в Азовском море применяет пиратскую тактику
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
В Татарстане были задержаны боевики, готовившие серию громких терактов
Надежда Бабкина радикально сменила образ и поразила поклонников
//Общество
Мутко: правительство работает над новым механизмом помощи дольщикам
//Новости партнеров
//Политика
//Здоровье
//Общество
Губернатору Севастополя досталось от экс-главы собственного телеканала
//Общество
//Новости СМИ2
//В мире
//В мире
//Общество
Единая Россия: Правительство и ЦБ должны решить проблему вкладчиков
//Новости Redtram
//Спорт
//Общество
Колокольцев поблагодарил МВД Австрии за помощь в экстрадиции «киллера №1»
//В мире
//В мире
Кандидат в президенты Украины огласил четыре условия завершения войны в Донбассе
//В мире
Юлия Тимошенко заявила, что ее команда начала формирование военного кабинета
Женственная Диана Арбенина в платье удивила своих поклонников
//Общество
//Политика
Песков высказался об информации о «разгласивших сведения» о Петрове и Боширове
//Общество
//В мире
В СМИ объяснили, почему США не должны создавать военную базу у российских границ
Следователи рассказали о подозреваемом в убийстве ребенка под Курском
//Культура