Губернатору Севастополя досталось от экс-главы собственного телеканала

Бывшая руководитель севастопольского телеканала «ИКС» Татьяна Дружняева раскритиковала губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Едкие замечания были высказаны в книге, которую Татьяна Дружняева написала после того, как уволилась с должности.

В Севастополь она приехала из Москвы для формирования нового телевизионного канала правительства Севастополя. После выполнения задачи Татьяна уволилась и написала книгу, в которой рассказала о своих взаимоотношениях с губернатором Дмитрием Овсянниковым и его командой.

«Не удовлетворенный собственным рейтингом губернатор хочет найти причину в нас», — объяснила причину конфликтов телеканала с губернатором.

В настоящий момент Овсянников вошел в жесткую конфронтацию с местным истеблишментом. В городе градоначальник крайне непопулярен. Видевшая все изнутри Татьяна Дружняева выступила с публичной отповедью губернатору. Она предложила ему прекратить «карусель с постоянными криками на аппаратных совещаниях и угрозами всех снять и уволить, прекратить наконец-то эту войну с законодательным собранием».

Бывшая руководитель телеканала ИКС предложила Овсянникову «стать в городе хозяином, в самом лучшем смысле этого слова, а не грозным городовым, которого видят в кабинете и в лучшем случае на осмотре ремонта двора».