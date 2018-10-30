Екатерина Андреева вернулась в вечерний эфир Первого канала

Ведущая появилась в эфире Первого канала в понедельник, 29 октября. Ранее Екатерина Андреева некоторое время вела передачу, которая транслировалась на другие часовые пояса. Екатерина Андреева прокомментировала свое "увольнение" с Первого канала

Телеведущую тогда заменил Кирилл Клейменов в передаче «Время», которую показывают в московском регионе.

Недавно Екатерина Андреева прокомментировала ее перевод на другие часовые пояса. Она отметила, что пока не ушла с Первого канала и до сих пор ведет новости, только уже на "Орбитах": "такой вкус у начальников". И даже если она лишится этой работы, трагедии из этого Андреева делать не станет, просто займется чем-то интересным.