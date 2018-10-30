Мария Захарова пришла на премьеру фильма в ташкентском халате

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разместила в соцсети фото из концертного зала "Зарядье", где на ней ташкентский национальный халат. Захарова отметила, что у нее в это день было "халатное отношение к работе".

Вероятно, обновка появилась у Захаровой во время недавней поездки в Ташкент на межмидовские консультации России и Узбекистана. Подписчики назвали Марию "конфеткой в золотой обертке", отмечая, что выглядит она сногшибательно.