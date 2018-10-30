Единая Россия: Правительство и ЦБ должны решить проблему вкладчиков

Депутат Государственной Думы, первый замглавы партии «Единая Россия», Андрей Исаев заявил в интервью изданию News-24.ru, что правительство и Центробанк должны искать решение проблемы пострадавших вкладчиков. По информации Исаева, в Думе контролируют ситуацию, и, в частности, по банку «Югра». «К нам было немало обращений. Когда решался вопрос о назначении Совета ди⁠ректоров Центробанка, этот вопрос задавался в Госдуме его руководителю Эльвире Набиуллиной», - отметил парламентарий.

Также Исаев подчеркнул, что проблема вкладчиков-превышенцев является чувствительной для общества, так как многие из них могли хранить деньги от продажи недвижимости или, напротив, копили на покупку квартиры.

Ранее стало известно, что Союз вкладчиков направил обращения всем депутатам Государственной Думы с требованием провести парламентское расследование действий ЦБ по отношению к банку «Югра». Согласно документам, обнародованным на сайте общественной организации, банк «Югра» не нарушил ни одного норматива регулятора, а также исполнил заведомо невыполнимое предписание Центробанка о доначислении резервов на сумму 13.4 млрд руб.

Ранее министр финансов А. Силуанов выступил с инициативой создать рабочую группу по помощи вкладчикам-превышенцам. Инициатива была поддержана Союзом вкладчиком и отвергнута Центральным банком.