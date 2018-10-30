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В Москву прилетели снегири
30 октября 2018, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]
В Москву с приходом холодов прилетели снегири. Специалисты ГПБУ «Мосприрода» рассказали, что сейчас снегирей можно увидеть в Битцевском лесу, Измайловском парке, природном заказнике «Долина реки Сетунь», в ландшафтных заказниках Теплый стан и Тропаревский. У самцов ярко-розовые грудки.
Орнитологи рассказали, что массовый налет птиц в Москву происходит в осенне-зимние кочевки, снегири из северных регионов России слетаются в город. Снегири преимущественно питаются растительной пищей: семенами из ягод, яблок и сирени, крылатками ясеней и кленов, а все эти деревья и кустарники в большом количестве растут в Москве, - сообщает АГН "Москва".
Вчера вечером в Москве похолодало, температура воздуха понизилась до минус 1 градуса, пошел мокрый снег. Снег местами покрыл землю, пролежал всю ночь и не тает.
По прогнозу синоптиков, снег в столице долго не пролежит, растает. Еще ожидается потепление, температура воздуха повысится.
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