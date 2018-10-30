В Москве гости горящей гостиницы «Останкино» просили о помощи

В Москве горит гостиница «Останкино», находящаяся в столичном районе Марфино по адресу улица Ботаническая, до номер 29, корпус 3. В результате пожара в отеле пострадал один человек.

Очевидцы сообщали, что из окон второго этажа гостиницы идет черный дым, а с верхних этажей люди просят о помощи. На месте происшествия работают пожарные расчеты.

В гостинице объявлена и проводится эвакуация. Объявлен второй ранг сложности пожара, - сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах. Сейчас уже известно, что возгорание ликвидировано. Спасены 30 человек.