В Москве гости горящей гостиницы «Останкино» просили о помощи
30 октября 2018, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве горит гостиница «Останкино», находящаяся в столичном районе Марфино по адресу улица Ботаническая, до номер 29, корпус 3. В результате пожара в отеле пострадал один человек.
Очевидцы сообщали, что из окон второго этажа гостиницы идет черный дым, а с верхних этажей люди просят о помощи. На месте происшествия работают пожарные расчеты.
В гостинице объявлена и проводится эвакуация. Объявлен второй ранг сложности пожара, - сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах. Сейчас уже известно, что возгорание ликвидировано. Спасены 30 человек.
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