В Ангарске школьник поджег сам себя

В Ангарске 28 октября девятилетний мальчик прогуливался в районе поселка Старица, после неосторожного обращения с огнем на нем загорелась одежда.

Когда огонь вспыхнул, ребенок испугался и побежал, что усугубило ситуацию. Местный житель догнал его, потушил огонь и отвез школьника в больницу. Об этом пишет Телеинформ с ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Также, как передает сайт Подмосковье сегодня, в Люберцах, в квартире дома №5, расположенной на улице Куракинская, произошло возгорание бытового газа.