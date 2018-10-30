ОСК: упавший кран продырявил авианосец «Адмирал Кузнецов»

В Мурманске на находящийся на ремонте авианосец «Адмирал Кузнецов из-за ЧП упал кран, в результате корабль получил пробоину размером 4 на 5 метров. В Объединенной судостроительной корпорации подтвердили, что кран продырявил авианосец.

По данным ОСК, восстановление металлических конструкций может занять неделю-полторы. Необходимо отремонтировать металлические конструкции, что является стандартной работой сварщиков.

Напомним, в ночь на вторник из-за аварии на 82-м судоремонтном заводе затонул один из крупнейших в мире плавучих доков. Во время инцидента упали два башенных крана, один из них – на авианосец. Пострадали четыре человека, один пропал без вести. При этом из дока пришлось эвакуировать 70 человек.