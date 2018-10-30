//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Женственная Диана Арбенина в платье удивила своих поклонников
- Ирину Салтыкову раскритиковали за глубокое декольте
- Настасья Самбурская посвятила видео "счастливым матерям"
- Актриса Виктория Романенко стала мамой во второй раз
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
ОСК: упавший кран продырявил авианосец «Адмирал Кузнецов»
30 октября 2018, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]
В Мурманске на находящийся на ремонте авианосец «Адмирал Кузнецов из-за ЧП упал кран, в результате корабль получил пробоину размером 4 на 5 метров. В Объединенной судостроительной корпорации подтвердили, что кран продырявил авианосец.
По данным ОСК, восстановление металлических конструкций может занять неделю-полторы. Необходимо отремонтировать металлические конструкции, что является стандартной работой сварщиков.
Напомним, в ночь на вторник из-за аварии на 82-м судоремонтном заводе затонул один из крупнейших в мире плавучих доков. Во время инцидента упали два башенных крана, один из них – на авианосец. Пострадали четыре человека, один пропал без вести. При этом из дока пришлось эвакуировать 70 человек.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
Женственная Диана Арбенина в платье удивила своих поклонников
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//Общество
Аксенов: Украина в Азовском море применяет пиратскую тактику
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
В Татарстане были задержаны боевики, готовившие серию громких терактов
//Культура
//live
//Новости партнеров
//В мире
Пассажир разбившегося в Индонезии самолета перед гибелью отправил жене селфи
//Политика
Песков высказался об информации о «разгласивших сведения» о Петрове и Боширове
//Здоровье
Десять признаков грозящего смертью «тихого инсульта» назвали специалисты
//Политика
Кремль: отдельная встреча Путина и Нетаньяху в Париже не планируется
//Новости СМИ2
//Общество
//Культура
//В мире
Задержан пограничник, продавший данные о поездках Петрова и Боширова
//Общество
Из-за крымских санкций у французов мемориальный комплекс превратился в бомжатник
//Новости Redtram
//Наука
Ученые из Японии записали музыку человеческого мозга
//В мире
Эксперт назвал последствия возможного разрыва договора об Азовском море
//Общество
ЧП с плавдоком в Мурманске: один человек пропал, двое - в реанимации
//В мире
Криптовалюта и российские чиновники пытаются спасти Венесуэлу от коллапса
//В мире
Эксперты заявили, что землетрясение передвинуло греческий остров
//Общество
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский в Венеции вынуждены ходить по колено в воде
//Общество
Эксклюзивное интервью мэра Керчи о трагических событиях 17 октября
//В мире
Самолет, разбившийся у берегов Индонезии, был абсолютно новым
//В мире
Трамп предупредил мигрантов, что на границе их встретят военные
//Общество
Глава Минфина Силуанов отказался повышать «налог на роскошь»