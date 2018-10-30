В Челябинскую область направлены 14 скорых и 8 школьных автобусов
30 октября 2018, 13:26 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В Челябинскую область прибудут 14 автомобилей для оказания скорой медицинской помощи и 8 автобусов для перевозки школьников.
Техника будет распределена по тем муниципальным образованиям, которые более всего нуждаются в этих автомобилях. Как добавил глава региона Борис Дубровский, очень важно, чтобы они сразу приступили к работе.
- Это необходимо для развития образования и повышения качества медицинского обслуживания в крупных городах и на селе, - отметил губернатор.
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