В Челябинскую область направлены 14 скорых и 8 школьных автобусов

В Челябинскую область прибудут 14 автомобилей для оказания скорой медицинской помощи и 8 автобусов для перевозки школьников.

Техника будет распределена по тем муниципальным образованиям, которые более всего нуждаются в этих автомобилях. Как добавил глава региона Борис Дубровский, очень важно, чтобы они сразу приступили к работе.

- Это необходимо для развития образования и повышения качества медицинского обслуживания в крупных городах и на селе, - отметил губернатор.