Аксенов: Украина в Азовском море применяет пиратскую тактику
30 октября 2018, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Крыма Сергей Аксенов жестко высказался о действиях Украины в акватории Азовского моря. По словам политика, Киев применяет "пиратскую тактику международного гопника", который понимает только силу.
Аксенов заявил, что Россия выступает против эскалации в регионе и при введении ответных мер действует исключительно в рамках международного права. Однако, по мнению, главы Крыма, украинские власти ведут себя как "международный гопник". В этих условиях РФ вынуждена жестко и последовательно отстаивать собственные интересы, написал Сергей Аксенов на своей страничке в социальной сети Facebook.
Политик напомнил, что ни в Брюсселе, ни в Страсбурге, ни в Киеве почему-то не вспоминают, что проблемы в Азовском море возникли из-за пиратских действий украинского руководства.
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