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Борис Дубровский отчитается за четыре года работы

30 октября 2018, 13:21 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Борис Дубровский отчитается за четыре года работы

Глава Челябинской области Борис Дубровский отчитается перед южноуральцами за четыре года работы.

Подробный отчет он предоставит жителям завтра, 31 октября. Добавим, что Борис дубровский был назначен на должность временно исполняющего обязанности губернатора в январе 2014 года. Уже 14 сентября того же года его избрали главой региона, а спустя 10 дней он вступил в эту должность.

Отметим, что для региона это были годы большого экономического подъема. Особый рост показали такие сферы, как обрабатывающее производство, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и строительство. Немаловажно, что рост зарплаты за это время составил порядка 7 тысяч рублей: с 27.7 до почти 35 тысяч рублей.

Итоговая пресс-конференция пройдет на промплощадке ЧТПЗ, в известном по всей стране цехе по производству труб большого диаметра «Высота 239».

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