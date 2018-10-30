Представители Министерства финансов России прокомментировали интервью главы ведомства Антона Силуанова телеведущему Владимиру Познеру. Ряд СМИ сегодня написали, что глава Минфина якобы заявил, что правительство планирует повысить налог на имущество богатых людей - "на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры".

В Минфине уточняют, что СМИ неверно процитировали слова первого вице-премьера Антона Силуанова. Ведомство опровергло сообщения о повышении налогов на "роскошь".

Как объяснили в Минфине, российское правительство уже подняло имущественные налоги для богатых и на ближайшие шесть лет заявило о неизменности налоговых условий, сообщает РИА Новости.

В настоящее время налог на имущество физлиц предусматривает дифференциацию ставок в зависимости от стоимости облагаемой недвижимости. Так, если базовая ставка для жилых помещений составляет 0,1 процента от их кадастровой, то для недвижимости, стоимостью более 300 миллионов рублей, она составляет два процента.