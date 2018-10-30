//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество 13+

В Минфине уточнили слова Силуанова о "налоге на роскошь"

30 октября 2018, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

В Минфине уточнили слова Силуанова о "налоге на роскошь"
фото: pixabay.com

Представители Министерства финансов России прокомментировали интервью главы ведомства Антона Силуанова телеведущему Владимиру Познеру. Ряд СМИ сегодня написали, что глава Минфина якобы заявил, что правительство планирует повысить налог на имущество богатых людей - "на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры".

В Минфине уточняют, что СМИ неверно процитировали слова первого вице-премьера Антона Силуанова. Ведомство опровергло сообщения о повышении налогов на "роскошь".

Как объяснили в Минфине, российское правительство уже подняло имущественные налоги для богатых и на ближайшие шесть лет заявило о неизменности налоговых условий, сообщает РИА Новости.

В настоящее время налог на имущество физлиц предусматривает дифференциацию ставок в зависимости от стоимости облагаемой недвижимости. Так, если базовая ставка для жилых помещений составляет 0,1 процента от их кадастровой, то для недвижимости, стоимостью более 300 миллионов рублей, она составляет два процента.

 

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Шоу-бизнес

Женственная Диана Арбенина в платье удивила своих поклонников

Женственная Диана Арбенина в платье удивила своих поклонников

Диана Арбенина кардинально сменила имидж. В новом клипе певица предстает в образе женственной красотки. Она не первый раз надевает платье ради съемок и фотосессий, но на сей раз звезда превзошла саму себя.

//В мире

В Кремле высказались о решении Меркель уйти из политики

В Кремле высказались о решении Меркель уйти из политики

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Ангелы Меркель не выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера Германии в 2021 году. "Россия не вмешивается в дела других стран".

//В мире

Президент США поручил подготовить доклад о "нарушении" Россией ДРСМД

Президент США поручил подготовить доклад о "нарушении" Россией ДРСМД

Сегодня стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил подготовить доклад о "наказании" России за то, что страна якобы нарушила условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Аксенов: Украина в Азовском море применяет пиратскую тактику

Аксенов: Украина в Азовском море применяет пиратскую тактику

Глава Крыма Сергей Аксенов жестко высказался о действиях Украины в акватории Азовского моря. По словам политика, Киев применяет "пиратскую тактику международного гопника", который понимает только силу.

//В мире

Выдержки из «хитрого» украинского плана по возвращению Крыма появились в сети

Выдержки из «хитрого» украинского плана по возвращению Крыма появились в сети

Украинские эксперты придумали «хитрый» план по восстановлению контроля Киева над входящим в состав России Крымом. Об этом говорится в материале, появившемся в русскоязычном сегменте интернета.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Расследования

В Татарстане были задержаны боевики, готовившие серию громких терактов

В Татарстане были задержаны боевики, готовившие серию громких терактов

ФСБ во вторник, 30 октября, разоблачила в Татарстане законспирированную ячейку, связанную с группировкой "Исламское государство", деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

//Общество

В Мурманске затонул док, на котором ремонтировали крейсер "Адмирал Кузнецов"

В Мурманске затонул док, на котором ремонтировали крейсер "Адмирал Кузнецов"

При проведении доковых работ работниками 82-го судоремонтного завода произошел перебой в подаче электроэнергии, в результате затонул плавучий док ПД-50, в котором ремонтируют крейсер "Адмирал Кузнецов".

//Культура

Умер актер Марат Арипов

Умер актер Марат Арипов

Народный артист Таджикистана, советский актер Марат Арипов скончался в Душанбе на 84 году жизни. О кончине актера и режиссера сообщили в министерстве культуры Таджикистана.

//Общество

Непогода унесли жизни девяти человек в Италии

Непогода унесли жизни девяти человек в Италии

Непогода, обрушившаяся на Италию, унесла жизни девяти человек. Соответствующую информацию во вторник, 30 октября, предоставили в национальной службе Гражданской обороны и правоохранительных органов.

//live

«Плохой карманник может довести свою жертву до оргазма»

«Плохой карманник может довести свою жертву до оргазма»

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство не планирует повышать налог на роскошь, поскольку состоятельные граждане найдут способ обойти его. О способах обхода и других фокусах размышляет Амаяк АКОПЯН...

//Общество

ОСК: упавший кран продырявил авианосец «Адмирал Кузнецов»

ОСК: упавший кран продырявил авианосец «Адмирал Кузнецов»

В Мурманске на находящийся на ремонте авианосец «Адмирал Кузнецов из-за ЧП упал кран, в результате корабль получил пробоину размером 4 на 5 метров. В ОСК подтвердили, что кран продырявил авианосец.

//Новости партнеров

//В мире

Пассажир разбившегося в Индонезии самолета перед гибелью отправил жене селфи

Пассажир разбившегося в Индонезии самолета перед гибелью отправил жене селфи

Во вторник, 30 октября, стало известно, что один из пассажиров Boeing 737 Max, который накануне потерпел крушение в Индонезии, отправил своей супруге селфи всего за несколько минут до своей гибели.

//Шоу-бизнес

Ирину Салтыкову раскритиковали за глубокое декольте

Ирину Салтыкову раскритиковали за глубокое декольте

Певицу Ирину Салтыкову раскритиковали за глубокое декольте. 52-летняя звезда 90-х - обладательница шикарной стройной фигуры. "Гипюр, воланы, перья и вываливающаяся грудь, это пошло".

//Политика

Песков высказался об информации о «разгласивших сведения» о Петрове и Боширове

Песков высказался об информации о «разгласивших сведения» о Петрове и Боширове

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не имеет информации о якобы задержании чиновников, которые могли разгласить сведения об Александре Петрове и Руслане Боширове, обвиняемых по делу Скрипалей.

//Общество

Названы самые распространенные долги граждан РФ

Названы самые распространенные долги граждан РФ

Во вторник, 30 октября, стало известно, какие долги являются самыми распространенными среди граждан России. Информацию предоставил руководитель Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

//Здоровье

Десять признаков грозящего смертью «тихого инсульта» назвали специалисты

Десять признаков грозящего смертью «тихого инсульта» назвали специалисты

Специалисты в области здравоохранения перечислили десять симптомов инфаркта мозга, который называют «тихим инсультом». Соответствующий материал некоторое время назад был опубликован в интернете.

//В мире

В СМИ объяснили, почему США не должны создавать военную базу у российских границ

В СМИ объяснили, почему США не должны создавать военную базу у российских границ

Сотрудник американского издания National Interest по имени Дуг Бэндоу во вторник, 30 октября, объяснил, почему властям США не следует размещать военную базу "Форт Трамп" на территории Польши.

//Политика

Кремль: отдельная встреча Путина и Нетаньяху в Париже не планируется

Кремль: отдельная встреча Путина и Нетаньяху в Париже не планируется

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 30 октября, заявил, что Владимир Путин не планирует проводить отдельную встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Париже.

//Расследования

Следователи рассказали о подозреваемом в убийстве ребенка под Курском

Следователи рассказали о подозреваемом в убийстве ребенка под Курском

Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ Максим Рассамакин во вторник, 30 октября, рассказал подробности о рабочем, подозреваемом в убийстве семилетнего ребенка в Курской области.

//Новости СМИ2

//Общество

В Минфине уточнили слова Силуанова о "налоге на роскошь"

В Минфине уточнили слова Силуанова о "налоге на роскошь"

Представители Министерства финансов России прокомментировали интервью главы ведомства Антона Силуанова телеведущему Владимиру Познеру, в котром он якобы сказал о планах повысить налог на имущество богатых людей.

//Культура

Андрей Макаревич: "Я не фараон, чтобы пирамиду строить..."

Андрей Макаревич: "Я не фараон, чтобы пирамиду строить..."

Лидер культовой группы "Машина времени" Андрей Макаревич на прямой линии в "Аргументах недели" отвечал на вопросы читателей, порой провокационные. Выяснилось, что он мало говорит о политике, несмотря на раздутый скандал по его крымской позиции, и в группе нет никакого раскола.

//Экономика

В Кремле высказались о повышении цен на бензин

В Кремле высказались о повышении цен на бензин

Во вторник, 30 октября, в Кремле прокомментировали повышение цен на бензин в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данный вопрос сейчас активно решается в правительстве.

//Шоу-бизнес

Настасья Самбурская посвятила видео "счастливым матерям"

Настасья Самбурская посвятила видео "счастливым матерям"

Актриса Настасья Самбурская посвятила видео "счастливым матерям". Тех, кто посмотрит ролик, 31-летняя Самбурская предупредила, что она помнит свой возраст и семейное положение.

//В мире

Задержан пограничник, продавший данные о поездках Петрова и Боширова

Задержан пограничник, продавший данные о поездках Петрова и Боширова

Задержан российский пограничник, который якобы продал данные о поездках граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Мужчин обвиняют в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

//Общество

Из-за крымских санкций у французов мемориальный комплекс превратился в бомжатник

Из-за крымских санкций у французов мемориальный комплекс превратился в бомжатник

Мемориальный комплекс памяти французским воинам, погибшим в Крымской войне, превратился в пристанище бомжей. Теперь это братская могила не французских воинов, а самой памяти о подвиге французских воинов. Лошадиные экскременты, фанфурики, брошенная грязная одежда.

//Новости Redtram

//Наука

Ученые из Японии записали музыку человеческого мозга

Ученые из Японии записали музыку человеческого мозга

В медицине «музыкотерапию» используют в лечении людей, страдающих психическими заболеваниями. Профессор физиологии Токуро Оки из Осаки создал новую методику применения музыкотерапии, извлекая эту мелодию из мозга пациентов. Теперь музыка способна вызвать лечебный эффект у людей, страдающих бессонницей.

//Общество

Ученые раскрыли вирус, способный бороться с раком

Ученые раскрыли вирус, способный бороться с раком

Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) провели исследование о способностях недавно обнаруженного вируса Сенека-Валли (вирус долины Сенека, или SVV) бороться с раковыми клетками.

//В мире

Эксперт назвал последствия возможного разрыва договора об Азовском море

Эксперт назвал последствия возможного разрыва договора об Азовском море

Эксперт оценил возможные последствия денонсации договора с РФ о совместном использовании Азовского моря. Мнением поделился профессор, сотрудник факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта.

//В мире

Перечислены причины проигрыша ВСУ в вероятном вооруженном конфликте с Россией

Перечислены причины проигрыша ВСУ в вероятном вооруженном конфликте с Россией

У Вооруженных сил Украины не будет шансов в случае начала военного конфликта с Российской Федерацией. Такой прогноз в разговоре с представителями СМИ озвучил киевский эксперт Валентин Бадрак.

//Происшествия

Школьник скончался на уроке физкультуры в Москве

Школьник скончался на уроке физкультуры в Москве

В Москве на уроке физкультуры скончался четырнадцатилетний школьник. Согласно последним данным руководителя ГСУСК России по Москве Юлии Ивановой, мальчику внезапно стало плохо во время занятия на улице.

//Происшествия

Житель Якутии украл из церкви серебро и обменял его на алкоголь

Житель Якутии украл из церкви серебро и обменял его на алкоголь

Житель Якутии украл из храма серебряные изделия и обменял их на спиртное. До этого мужчина обиделся на работников церкви, которые выгнали его, поскольку он находился в состоянии алкогольного опьянения.

//Общество

ЧП с плавдоком в Мурманске: один человек пропал, двое - в реанимации

ЧП с плавдоком в Мурманске: один человек пропал, двое - в реанимации

Появились подробности инцидента в Мурманске, где ночью на судоремонтном заводе затонул плавучий док ПД-50, на котором ремонтируют авианосец "Адмирал Кузнецов". Один человек до сих пор не найден.

//В мире

Криптовалюта и российские чиновники пытаются спасти Венесуэлу от коллапса

Криптовалюта и российские чиновники пытаются спасти Венесуэлу от коллапса

В Каракас отправились спасать режим переизбранного президента Николаса Мадуро российские чиновники из Минфина, Минэкономразвития, Центробанка, Казначейства, Федеральной налоговой службы. Они приехали делиться с коллегами опытом по проведению экономических реформ. Видимо, предпринятая венесуэльскими властями деноминация пяти нулей не дала должного результата.

//В мире

Эксперты заявили, что землетрясение передвинуло греческий остров

Эксперты заявили, что землетрясение передвинуло греческий остров

В Институте геодинамики Афинской обсерватории заявили, что греческий остров Закинтос передвинулся после мощного землетрясения. Подземные толчки были зафиксированы в минувшую пятницу, 26 октября.

//В мире

Обнародованы результаты «ползучего наступления» киевских силовиков в Донбассе

Обнародованы результаты «ползучего наступления» киевских силовиков в Донбассе

С началом «операции Объединенных сил» в Донбассе украинской армии удалось взять под свой контроль 15 квадратных километров. Такие данные содержатся в заметке, опубликованной в русскоязычном сегменте интернета.

//Происшествия

Автобус опрокинулся под Тулой

Автобус опрокинулся под Тулой

Автобус ПАЗ сегодня опрокинулся в Богородицком районе Тульской области. Согласно последней информации экстренных служб региона, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек.

//Общество

"Балтийский путь" Марии Максаковой

"Балтийский путь" Марии Максаковой

Не сидится гарной дивчине Марии Максаковой в Киеве. Тянет оперную Диву в гастрольные путешествия. А что? Мир посмотреть и себя показать. Буквально через месяц певица планирует начать свой тур «Балтийский путь» по городам Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии.

//Шоу-бизнес

Актриса Виктория Романенко стала мамой во второй раз

Актриса Виктория Романенко стала мамой во второй раз

Актриса Виктория Романенко, сыгравшая дочь Сталина в сериале "Светлана" стала мамой во второй раз. 30-летняя актриса в одной из клиник Санкт-Петербурга родила второго мальчика. Сына назвали Иваном.

//Расследования

Пропавший в Курской области школьник найден мертвым, его убил сосед

Пропавший в Курской области школьник найден мертвым, его убил сосед

В Курской области обнаружен мертвым семилетний мальчик, который пропал 23 октября. Юный житель Железногорска ушел вместе с одноклассником из школы, зашел в магазин, однако домой так и не вернулся.

//Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский в Венеции вынуждены ходить по колено в воде

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский в Венеции вынуждены ходить по колено в воде

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая и ее супруг Андрей Кончаловский сейчас находятся в Венеции. Погода в Италии в последнее время дождливая, поэтому семейная пара вынуждена ходить по колено в воде.

//В мире

Эксперты прокомментировали поручение Трампа по докладу о «нарушении» ДРСМД

Эксперты прокомментировали поручение Трампа по докладу о «нарушении» ДРСМД

Эксперты и политики прокомментировали поручение президента США Дональда Трампа подготовить доклад о «нарушении» Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

//Общество

Эксклюзивное интервью мэра Керчи о трагических событиях 17 октября

Эксклюзивное интервью мэра Керчи о трагических событиях 17 октября

Глава администрации города 17 октября 2018 года испытавшего на себе ужас безжалостной и бессмысленной бойни, унесшей 21 жизнь, рассказал «Аргументам недели» о первых своих эмоциях в тот день.

//Шоу-бизнес

Певица Ольга Орлова опубликовала смелое фото

Певица Ольга Орлова опубликовала смелое фото

Певица и телеведущая Ольга Орлова опубликовала смелое фото в бикини. На странице артистки в Инстаграм много фотографий в купальниках, с подругами-коллегами и с собаками и кошками.

//В мире

Самолет, разбившийся у берегов Индонезии, был абсолютно новым

Самолет, разбившийся у берегов Индонезии, был абсолютно новым

Утром во вторник, 30 октября, стало известно, что самолет, разбившийся в минувший понедельник в Индонезии, был новым. В результате авиакатастрофы, согласно последней информации, погибли 189 человек.

//В мире

Как Порошенко заработал на строительстве Крымского моста

Как Порошенко заработал на строительстве Крымского моста

На Украине узнали о том, что Петр Порошенко не упустил возможности подзаработать на строительстве Крымского моста через Керченский пролив. Украинский президент на строительстве моста заработал миллионы гривен.

//В мире

Трамп предупредил мигрантов, что на границе их встретят военные

Трамп предупредил мигрантов, что на границе их встретят военные

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп утром во вторник, 30 октября, предупредил беженцев, которые хотят перейти границу Мексики и США, что с американской стороны их встретят военные.

//Происшествия

Футболисту Мамаеву ежедневно присылают в СИЗО по 50 писем

Футболисту Мамаеву ежедневно присылают в СИЗО по 50 писем

Адвокат скандально известного футболиста Павла Мамаева рассказал о поддержке своего подзащитного со стороны болельщиков. Оказалось, что спортсмену в следственный изолятор ежедневно приходит по 50 писем.

//Экономика

СМИ: Запад оценил небывалые успехи российской экономики

СМИ: Запад оценил небывалые успехи российской экономики

На Западе эксперты заметили и оценили небывалые успехи российской экономики. Позитивных факторов в российской экономике несколько. Об экономическом росте в России написало издание Die Welt.

//Шоу-бизнес

В США убили знаменитого рэпера

В США убили знаменитого рэпера

Сегодня стало известно, что в США был убит знаменитый рэпер Теодор Джонс, который известен публике как Young Greatness. Согласно последней информации, 34-летнего мужчину застрелили в Новом Орлеане.

//Общество

Глава Минфина Силуанов отказался повышать «налог на роскошь»

Глава Минфина Силуанов отказался повышать «налог на роскошь»

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сделал важное заявление по налогам. Как он объяснил, введение прогрессивной шкалы налогообложения вместо действующей 13-процентной имеет плюсы и минусы.

//В мире

Военный эксперт раскрыл детали возможного сценария блицкрига ВСУ в Донбассе

Военный эксперт раскрыл детали возможного сценария блицкрига ВСУ в Донбассе

Эксперт Юрий Кнутов отметил, что американские специалисты, с которыми сотрудничает Киев, начали менять стратегию армии Украины в Донбассе. Ставка делается на использование бесконтактной войны.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры