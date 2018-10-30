Непогода унесли жизни девяти человек в Италии
30 октября 2018, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]
Непогода, обрушившаяся на Италию, унесла жизни девяти человек. Соответствующую информацию во вторник, 30 октября, предоставили в национальной службе Гражданской обороны и правоохранительных органов.
Прошлой ночью в североитальянской области Трентино-Альто-Адидже порыв ветра вырвал из земли дерево, которое упало на молодого волонтера. Сегодня утром в долине Валь-ди-Соле спасатели нашли тело женщины, которую унес поток реки Меладрио. Кроме того, как сообщает РИА "Новости", о скалы неподалеку от Римини разбился 63-летний серфер.
Ранее сообщалось о шести погибших в результате дождей и сильнейшего ветра. В Италии сейчас по-прежнему бушует непогода, во многих городах затоплены улицы.
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