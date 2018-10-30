Ученые раскрыли вирус, способный бороться с раком
30 октября 2018, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые из Университета Отаго (University of Otago , Новая Зеландия) провели исследование о способностях недавно обнаруженного вируса Сенека-Валли (вирус долины Сенека, или SVV) бороться с раковыми клетками. Во всем мире ученые ищут способы борьбы со злокачественными новообразованиями.
Новозеландские ученые изучили изображения электронной микроскопии высокого разрешения и проанализировали, как вирус Сенека-Валли действует на рецепторы раковых клеток.
Исследователи выявили, что этот вирус никак не повреждает здоровые ткани и ген ANTXR2, находящийся в них. Вирус связывается только с белковым рецептором ANTXR1, расположенным на поверхности раковых клеток, - сообщает EurekAlert.
В ходе клинических испытаний получен результат, свидетельствующий, что Сенека-Валли эффективно способен бороться с раком. Но организм в течение двух недель вырабатывает к нему иммунитет.
Теперь исследователи хотят модифицировать вирус, оставить без изменений только ту часть, которая взаимодействует с раковыми клетками. Руководитель исследования, профессор Маттиас Вульф выразил надежду, что результаты эксперимента помогут развитию новых исследований для разработки вирусов, лечащих рак.
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