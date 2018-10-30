Из-за крымских санкций у французов мемориальный комплекс превратился в бомжатник

Мемориальный комплекс памяти французским воинам, погибшим в Крымской войне, превратился в пристанище бомжей. Теперь это братская могила не французских воинов, а самой памяти о подвиге французских воинов. Лошадиные экскременты, фанфурики, брошенная грязная одежда. Все это сегодня стало частью мемориального комплекса в честь французских воинов, который находится в Севастополе.









Некогда приличное сооружение. В самом центре пирамидальная стела с табличкой. На ней можно прочитать — это мемориал солдатам, погибшим на полях войны в Крыму. Скупой и торжественный панегирик на табличке, в контексте нынешнего пейзажа, превратился в эдакое информационное сообщение.









«Здесь порой находиться очень опасно», — рассказала корреспонденту АН Вита Дюлюкова, она приехала в Севастополь в гости к родителям: «Тут сидят бомжи. Раньше еще были наркоманы».

Приют бомжей находится прямо на территории мемориального комплекса. Справа от центрального входа густые заросли кустов, в центре которых небольшая поляна. На ней брошенные пакеты с грязной одеждой. Повсюду разбросаны небольшие бутылочки с Асептолином. Бомжи его покупают в аптеках и пьют как алкоголь.









Судя по всему, в кустах что-то типа ночлежки. Питейное заведение бомжи организовали прямо перед зарослями. Они притащили сюда крупные камни, которые архитекторы некогда использовали как архитектурные элементы для создания торжественной атмосферы мемориального комплекса. Теперь художественная задумка превратилась в стол и кресла для застолий бомжей. Сходу можно угадать даже самое козырное место. Скорее всего, здесь сидит король местных бомжей. Использующийся в качестве трона камень даже внешне похож на кресло. За камнем свернутый кусок каремата, который используется туристами для сидения на земле или камнях: так теплее.









Лошадиные экскременты как часть мемориального комплекса разбросаны неподалеку. Раньше это место предположительно было лужайкой. По иронии судьбы лошади нагадили в нескольких метрах от памятной плиты, на которой среди прочих подразделений указан эскадрон конной жандармерии. Плита эта уже тоже прилично обшарпана и поросла мхом. Впрочем, побита временем она точно так же, как и все остальные мемориальные плиты с перечислением подразделений французской армии.









Как пояснили корреспонденту АН в департаменте культуры севастопольского правительства, мемориальный комплекс находится на балансе федерального министерства культуры. Город и рад был бы привести мемориальный комплекс в приличный вид, но любые траты на него из городского бюджета с точки зрения бюрократии будут признаны нецелевым расходованием средств.









Запрос в Министерство культуры Российской Федерации уже отправлен. Ведомство пока молчит. Кулуарно суть проблемы корреспонденту АН разъяснили представители политического истеблишмента Севастополя. В основе лежат проблемы внешней политики Франции. Мемориальный комплекс воздвигнут как дань памяти именно французским воинам. Россия готова оценить по достоинству воинский подвиг, даже в том случае, если речь идет о бывшем противнике. Гибель воина всегда остается гибелью воина. Можно принять участие в торжественных мероприятиях бывшего противника, и даже по достоинству оценить воинскую доблесть противника. Но следить за могилами его солдат — это уже сродни предательству памяти собственных воинов. За могилами чужих воинов ухаживают только порабощенные народы.









В этой истории, мемориальный комплекс памяти французским воинам, получается, не нужен самой Франции. В том же Севастополе есть воинские немецкие кладбища. Ими занимаются представители Германии. В свою очередь Италия уже начала строительство своего мемориального комплекса. Он будет воздвигнут как дань памяти воинам Сардинского государства. Они тоже воевали в Крымской войне. О его открытии с Владимиром Путиным договорился Сильвио Берлускони.









Визиты представителей итальянской стороны в Севастополь для участия в мероприятиях, связанных с открытием своего мемориального комплекса, уже становились поводом для скандалов. Его пытались раздуть украинские СМИ, которые прицепились к санкциям. Санкции же могут быть причиной нынешнего состояния севастопольского мемориала памяти французским воинам. Как результат, Франция наплевала на свою историческую память. Мемориальный комплекс в память французским воинам превратился в бомжатник. И теперь в скупой по стилистике архитектурный ансамбль, символизирующий мужественное молчание в честь воинского подвига, прочно вписались лошадиные экскременты, фанфурики и стол из камней для попоек бомжей.