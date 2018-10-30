ЧП с плавдоком в Мурманске: один человек пропал, двое - в реанимации

Появились подробности инцидента в Мурманске, где ночью на судоремонтном заводе затонул плавучий док ПД-50, на котором ремонтируют авианосец "Адмирал Кузнецов". Губернатор Мурманской области Марина Ковтун сообщила, что один человек до сих пор не найден, его судьба неизвестна. В Мурманске затонул док, на котором ремонтировали крейсер "Адмирал Кузнецов"

Пострадали четыре человека, двое из них находятся в больнице в отделении реанимации. "О причинах произошедшего говорить сложно. Сейчас на месте происшествия работает аварийно-спасательная водолазная группа Северного флота, выводы будут делать следственные органы", — сказала глава региона. Видео комментария Ковтун появилось в Twitter.

В ночь на вторник произошел сбой в подаче электричества, цистерны ПД-50 заполнились и док резко ушел под воду. Упавший с плавучего дока ПД-50 кран повредил только ремонтируемую часть палубы авианосца "Адмирал Кузнецов", - сообщает РИА Новости. Крейсер доставили на 35-й судоремонтный завод под Мурманском. ЧП сроки ремонта не изменит.