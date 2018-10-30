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Бумажный дефицит
30 октября 2018, 10:31 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
Поскольку Марк Твен сам был газетчиком, он, наверняка, не возражал бы против перекройки его фразы таким боком: слухи о смерти газет сильно преувеличены. Не оглядываясь на распространение интернета, бумага, так же как и театр против кино и телевизора, живет и находит своих поклонников. Беда в другом: захирела та лошадь, которая доставляет продукт читателям, да и мальчишки-курьеры уже не те. Кто виноват в ситуации, когда волгоградцы не могут купить очередной номер нашей газеты и не в силах разыскать киоск и место, где продаётся периодика? Рассказываем подробно.
Несколько последних месяцев каждый четверг и пятница в нашей редакции начинается примерно одинаково. Звонят разгневанные читатели, которые не могут получить по подписке или купить в киоске газету. Рассказывать о проблемах дистрибуции и логистики каждому из позвонивших, а, как правило, это люди пожилого возраста, привыкшие искать правду по телефону, мы не можем. И что это не проблема газеты, которая пройдя очередной дедлайн, дисциплинированно вышла в свет в положенное время, тоже не должны. А поэтому инициировали собрание комиссии по культуре, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Волгоградской области. Куда, кроме региональных представителей газет «Аргументы недели», «Комсомольская правда» и «Аргументы и факты» пришли и руководители киосковых сетей «Союзпечати», «Все для Вас» и «РИА-Профи». Чтобы озвучить перед городом и миром все причины проблемной ситуации и понять, как их решать.
Как ни странно это говорить, но свой большой гвоздь в башмак доставки прессы вбил позитивный Чемпионат мира по футболу. Городские власти Волгограда под лозунгом расчистки улиц, в массовом порядке стали сносить киоски, в том числе и продающие бумажные СМИ. На весь Центральный район Волгограда после зачистки осталось всего четыре киоска самой большой сети - «Союзпечати». А раньше павильончики стояли на каждой остановке общественного транспорта.
- От «Диаманта» на Тракторном до Тулака сейчас по проспекту Ленина нет ни одного киоска, - рассказал директор «Все для Вас» Михаил Меркулов. - Ни на одной остановке, ни рядом, ни около продажи нет. Ближайшие точки запрятаны в глубине.
Почему остановочный павильон не может совмещать и пункт продажи газет, ни издателям, ни читателям, ни продавцам городские власти так и не объяснили.
- За последние годы на федеральном уровне вышло несколько постановлений, регулирующих продажу прессы, но на них наши местные власти дружно чхали, - разъяснил руководитель сети распространения «РИА-Профи» Евгений Романов. - Так же правительством Российской Федерации 9 апреля 2016 года было подписано постановление, согласно которому численность газетных киосков в городах-миллионниках должна устанавливаться из расчета один киоск на тысячу пятьсот человек. Кроме того, в зоне жилой застройки рекомендовано равномерное размещение павильонов, обеспечивающих шаговую доступность. Если бы в нашем городе эти приказы выполнялись хотя бы частично, было бы установлено около 600 киосков по торговле СМИ.
До футбольного чемпионата у «РИА-Профи» по городу работало 55 киосков, сейчас их только 22. В Волгограде, по сумме всех торговых сетей, их количество сегодня даже не доходит до 150-ти.
Другое требование властей – заменить павильоны на новые, разработанные по единому стандарту. Несколько шестиугольников серо-зелёного цвета уже сомнительно «украшают» проходимые места. Стоимость этих архитектурных фигур - 400 тысяч рублей. В то время как для продажи шаурмы ставятся стандартные прямоугольники, обходящиеся в 120 тысяч. По понятным причинам, отбить стоимость киоска с котлетами можно быстрее. Таким образом, продаже прессы искусственно ставятся барьеры, преодолевать которые всё сложнее.
- Что касается нашей организации, у нас есть новые киоски, но они сейчас складированы на базе, - рассказала представитель «Союзпечати» Валентина Красникова, - проблема в том, что не дают места, куда нам их поставить. Мы и себе не можем заработать денег, и людям дать требуемые газеты.
Ещё один гвоздь – неплатежи. Киосковые сети рвут финансовую цепочку и не расплачиваются за проданную продукцию. То ли новые киоски покупают, то ли находят другое применение полученным деньгам. Из-за этого «Комсомольская правда» какое-то время приостанавливала отпуск газеты – её невозможно было купить даже в немногочисленных оставшихся павильонах. «Аргументы недели» таких радикальных мер не предпринимали, но в данный момент наше существование тоже поставлено под угрозу из-за больших долгов «Союзпечати». Несколько месяцев предприятие было «обезглавлено» и работало без руководителей. В рамках «наведения порядка» администрация Волгоградской области – главный акционер «Союзпечати», провела зачистку кадров и тянула с назначением новых. На этой неделе директор, наконец, появился, но как он будет выруливать в такой сложнейшей финансовой и хозяйственной ситуации – это ещё большой вопрос.
- По итогам заседания мы подготовили письмо главе администрации Волгограда Виталию Лихачёву, - заявил председатель комиссии по культуре, искусству, сохранению духовного наследия, развитию туризма, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Волгоградской области Вячеслав Черепахин. – В нём акцентировали на всех проблемах ситуации с распространением печатных СМИ. Прежде всего, предложено увеличить количество торговых точек по продаже периодических печатных изданий.
Этот материал просим так же считать официальным обращением к главе города Виталию Лихачёву и вице-губернатору Александру Блошкину. И хотелось бы получить не только письменный ответ, но увидеть поступки руководителей.
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