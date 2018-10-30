"Балтийский путь" Марии Максаковой

Не сидится гарной дивчине Марии Максаковой в Киеве. Тянет оперную Диву в гастрольные путешествия. А что? Мир посмотреть и себя показать. Буквально через месяц певица планирует начать свой тур «Балтийский путь» по городам Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии.

Почему такое название, «Балтийский путь», выбрала Мария? Поверьте, совершенно осознанно! Название тура не только отражает географию выступлений певицы, но и имеет патриотические мотивы. Эти выступления - дань событиям 1989 года, объединившим граждан Прибалтики в борьбе за демократию и гуманность. «Балтийский путь» народов Латвии, Литвы, Эстонии продемонстрировал всему миру огромное желание обрести свободу и независимость. Но главное в этом «пути» - желание жить и встречать гостей на своей земле.

Желание граждан Прибалтики обрести самостоятельность – дело самих прибалтов. А при чем тут оперная певица, солистка Национальной оперы Украины, Большого и Мариинского театров? Сочувствует гражданам Латвии, Литвы, Эстонии? Радуется за прибалтов? Как хорошо госпожа Максакова знает жизнь в Прибалтике? А может, пока ей сложно, по своим видимым причинам, выступать в России? Вопросов много. Гастрольный тур скоро. Реклама «Балтийского пути» госпожи Марии идет полным ходом. И тут вдруг выясняется следующее: отец Марии - латыш по своему отцу, а его мама – наполовину эстонка. Да и по словам самой певицы следует, что « Балтия – значительная часть моей семейной истории. А я – наполовину балтийка».

Да, сложно разобраться в родовых корнях Марии Максаковой! В Киеве она считает себя, несомненно, украинкой. А в Прибалтике – балтийкой. В России, видимо, русской. Впрочем, Русь всегда славилась смешением кровей! Страна-то многонациональная!

Но вернемся к Марии. Перед туром, в рекламных интервью, певица расхваливает Прибалтику, Украину. Но на вопрос журналистов о гражданстве говорит: « У меня есть российское и германское гражданство».

А что же с украинским гражданством? Пока, увы, нет. Только вид на жительство. Но это же не огромная беда! Через пять лет можно стать полноценной гражданкой Украины. Правда, удивляет то, а почему у такой известной дамы нет еще гражданства? Сложный процесс? Не захотела пока? А может не дали?

Что-то тут не совсем понятно холодным прибалтийским журналистам. Давайте поразмышляем о гастрольном туре в Прибалтику и о латвийско-эстонских корнях госпожи Максаковой.

Напрашивается такой вариант: что-то не совсем срослось у Марии в Киеве после смерти мужа. Женщина она умная, дальновидная, предприимчивая… Папа-то по папе – латыш! А его матушка – эстонка! Так чем не родная страна Латвия или Эстония? Возможно, такое родство и пригодится для получения «вида на жительство» в Прибалтике. Поживем – увидим! Пока, это только «Пусть говорят».

А что думают жители Прибалтики?

Ванда, 24 года: «Пусть выступает. Но я не пойду на ее концерт. Не хочу! Да, рассказывала много о своих прибалтийских корнях. Сюда переехать хочет?»

Сергей, 33 года: Господи, какие концерты? Какие арии? Пусть «Мурку» лучше споет! Все мужья, простите, криминалы! А она говорит, что ничего не знала. Врет! Зачем-то ей понадобилась Прибалтика».

Леон, 44 года: «Послушать ее ...в ней бродит «ДНК» и «Белочка». Зачем лезет в политику? Политические игры для ее ума –перегрузка!»

Мария, 55 лет: «Интересная женщина. Поет хорошо. Но уж больно билеты дорогие. Я бы послушала».



